Аптеки Алтая столкнулись с дефицитом лекарств и градусников

Власти Алтайского края и Республики Алтай заявили о нехватке лекарств в аптеках на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как пишет "Интерфакс", из-за ажиотажного спроса в аптеках стали пропадать антибактериальные препараты. Также возникли проблемы с противовирусными препаратами, связанные с маркировкой. 

"Обе ситуации наложились друг на друга и мы получили проблему", - заявили власти региона.

Также возник дефицит ртутных градусников, которые население начало скупать в больших количествах. Ожидается, что этот дефицит будет устранен в ноябре-декабре текущего года. 

Власти отметили также понижение доступности медицинской помощи в регионе для населения, связанное с большим количеством врачей, заразившихся COVID-19.

"В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, также 1 300 человек амбулаторно лечится с легкими формами пневмонии. Наслоился на ситуацию сезонный подъем ОРВИ. Среди медработников мы отмечаем высокий процент заболевших. Это сказалось на доступности помощи, сроки получения медпомощи увеличены", - прокомментировали представители органов власти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2020, 14:10
    Гость: Тоже Димон

    В Калужской области тоже антибиотики пропали из продажи. Врачей в поликлиниках не хватает. Оставшиеся на посту врачи всем ставят диагноз ОРВИ, безо всякой диагностики. Анализ ПЦР не сдашь, СКТ не назначают. Лечат "ото всего" сразу, на всякий случай.

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