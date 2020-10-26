Аптеки Алтая столкнулись с дефицитом лекарств и градусников

09:23 26.10.2020

Власти Алтайского края и Республики Алтай заявили о нехватке лекарств в аптеках на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как пишет "Интерфакс", из-за ажиотажного спроса в аптеках стали пропадать антибактериальные препараты. Также возникли проблемы с противовирусными препаратами, связанные с маркировкой.

"Обе ситуации наложились друг на друга и мы получили проблему", - заявили власти региона.

Также возник дефицит ртутных градусников, которые население начало скупать в больших количествах. Ожидается, что этот дефицит будет устранен в ноябре-декабре текущего года.

Власти отметили также понижение доступности медицинской помощи в регионе для населения, связанное с большим количеством врачей, заразившихся COVID-19.

"В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, также 1 300 человек амбулаторно лечится с легкими формами пневмонии. Наслоился на ситуацию сезонный подъем ОРВИ. Среди медработников мы отмечаем высокий процент заболевших. Это сказалось на доступности помощи, сроки получения медпомощи увеличены", - прокомментировали представители органов власти.