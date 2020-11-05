Омского главу Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми

16:39 5.11.2020

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку регионального министра здравоохранения Ирину Солдатову. Такое решение было принято из-за инцидента, произошедшего в конце октября, когда несколько бригад скорой помощи привезли к зданию Минздрава двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус и высокой степенью поражения легких. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

«Сегодня мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны. Это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, который произошел 27 октября в городе Омске», — заявил Бурков.

На прошлой неделе работники скорой привезли пациентов в тяжелом состоянии к зданию Минздрава. Они сообщили, что свыше 10 часов возили заболевших людей по Омску, так как в больницах не было свободных мест. Губернатор тогда назвал ситуацию ЧП и сообщил о «системном сбое» во взаимодействии минздрава, скорой помощи и медучреждений.

В Кремле, комментируя инцидент, заявили, что власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, подобные ситуации в Омске.