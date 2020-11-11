«Роскосмос» зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак

Поехали - мне понятно , даже без вопросов, но... FEDOR - это Имя ( везде!) знаменитого и очень уважаемого лично мной - Фёдора Емельяненко!

Извините, какой там робот «Федя», когда уже кто-то прославил, вошёл в историю ( мировую!) спорта именно под этим именем - Фёдор!?..

Спросите любого спортсмена - иностранца:- Кто такой Фёдор? И 90% этих , иногда далеких от ММА, Pride, UFC и.. скажут вам без заморочек - Фёдор- это Легенда, живая Легенда наша! Ну а во многих странах его просто боготворят ( Япония, Корея и.. Бразилия, США и..)., а у японцев есть поверие, что если ты завладеешь какой-то вещицей своего Кумира, то эта вещь тебе долго будет приносить Удачу!))?. Поэтому у Фёдора всегда с собой, очень большая команда ( тренеры, спарринги и.. даже Батюшка!... Фёдор - очень скромный, уравновешенный и просто Добрый человек, поэтому он не станет сам возражать Роскосмосу ( Рогозину), но я лично, Против!

На футболках которые иногда продают ( их разбирают «как пирожки»!) как правило перед боями Фёдора Емельяненко, стоит всего одно слово «ФЁДОР» ( FEDOR).., и все знают Кто это и ценят , а фанаты надевают их на поединки самого Фёдора!

Мне Фёдор Емельяненко лично подарил таких две(!), так я - храню, как что-то очень хорошее ( памятно это) и приятное!

Был на нескольких его боях ( в первом ряду, сразу за сеткой октагона, после победы Фёдора над Бретт Роджерс (Чикаго) , первый вскочил с поднятыми руками - это я..( кремовый пиджак, чёрная рубашка)).

Рогозин, не фантазируй, не надо!