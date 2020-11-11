«Роскосмос» зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак
«Роскосмос» подал заявки на регистрацию в качестве товарных знаков некоторых «исторических обозначений».
Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что госкорпорация намерена зарегистрировать бренды «Поехали!» и «Русский космос». Фразу, сказанную Юрием Гагариным при старте первого космического полета, планируются сделать товарным знаком в таких категориях, как:
- парфюмерия;
- электроника;
- транспорт и перевозки;
- канцелярские товары;
- одежда и обувь;
- компьютерные игры;
- алкогольная продукция.
«Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции», — цитирует РБК ее представителя.
Ранее через сайт Федерального института промышленной собственности стало известно, что «Роскосмос» зарегистрировал как товарные знаки изображение робота «Федора» и надпись FEDOR.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот зарегистрировать они могут, только на что будут вешать?
Уже два десятилетия нового века фактически прошло, а мы все в старом роемся и найденным гордимся. Где они, новые Гагарины ? где новые космические корабли-носители ? Где эти "Ангара", "Енисей", "Волга" ("Союз-7") и прочее ? Где многоразовый космический корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") ? Уже не один год, а то и десятилетие разрабатываем. Вот наши чинуши из Роскосмоса под чутким руководством бестолкового Рогозина и упражняются на всякой ерунде. Теперь и до фразы "Поехали" добрались. Товарным знаком его считать будут. А если я в такси сел и водителю сказал "Поехали", то мне владельцу товарного знака еще и платить придется ? Ну а как же ? Я ведь его использовал.
Поехали - мне понятно , даже без вопросов, но... FEDOR - это Имя ( везде!) знаменитого и очень уважаемого лично мной - Фёдора Емельяненко!
Извините, какой там робот «Федя», когда уже кто-то прославил, вошёл в историю ( мировую!) спорта именно под этим именем - Фёдор!?..
Спросите любого спортсмена - иностранца:- Кто такой Фёдор? И 90% этих , иногда далеких от ММА, Pride, UFC и.. скажут вам без заморочек - Фёдор- это Легенда, живая Легенда наша! Ну а во многих странах его просто боготворят ( Япония, Корея и.. Бразилия, США и..)., а у японцев есть поверие, что если ты завладеешь какой-то вещицей своего Кумира, то эта вещь тебе долго будет приносить Удачу!))?. Поэтому у Фёдора всегда с собой, очень большая команда ( тренеры, спарринги и.. даже Батюшка!... Фёдор - очень скромный, уравновешенный и просто Добрый человек, поэтому он не станет сам возражать Роскосмосу ( Рогозину), но я лично, Против!
На футболках которые иногда продают ( их разбирают «как пирожки»!) как правило перед боями Фёдора Емельяненко, стоит всего одно слово «ФЁДОР» ( FEDOR).., и все знают Кто это и ценят , а фанаты надевают их на поединки самого Фёдора!
Мне Фёдор Емельяненко лично подарил таких две(!), так я - храню, как что-то очень хорошее ( памятно это) и приятное!
Был на нескольких его боях ( в первом ряду, сразу за сеткой октагона, после победы Фёдора над Бретт Роджерс (Чикаго) , первый вскочил с поднятыми руками - это я..( кремовый пиджак, чёрная рубашка)).
Рогозин, не фантазируй, не надо!
Оч забавно. То песни поют, то пляшут. Интересно, дурачка этого уже остановить некому?
Из-за того что в этом светлом СССР толком ничего не патентовали пиндосы утянули к себе кучу разработок, запатентовали и теперь всему миру орут что это исключительно их мозгами создано.