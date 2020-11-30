Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области и ее сын

© KM.RU, Филипп Киреев

Силовики задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву и ее сына. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как полагают следователи, действуя по предварительному сговору Ледяева, ее сын и другие граждане, с мая по октябрь 2020 года украли из бюджета региона 25 миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти на закупку средств индивидуальной защиты (медмасок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам региональных управлений ФСБ и МВД. В релизе отмечается, что месту жительства экс-главы минздрава был проведен обыск, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В середине ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял отставку министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, в сентябре этого года СМИ писали о задержании депутата заксобрания Иркутской области и сына экс-губернатора региона Андрея Левченко. Его подозревают в особо крупном мошенничестве с поставками лифтового оборудования.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2020, 16:34
    Гость: иван з.

    Чё-та картинка какая-то не по теме. Неужели на просторах интернета нет ни одной, подходящей к ворам-министрам?

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
Экс-чекисты ушли в банкиры, а их дети стали «баронами»
© KM.RU, Петр Чайников
Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС
«Война Карабаха за свою независимость идет не с 1992 года. Она идет с 22 июля 1918 года. Карабах был в составе советского Азербайджана, но никогда не был в составе несоветского Азербайджана»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Дональд Трамп
Трамп заявил о причастности Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах
Диего Марадонна
Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве футболиста
Фото с сайта duma.gov.ru
Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса
Личные подсобные хозяйства перестанут быть главными поставщиками овощей
В Питере рассмотрели массовые жалобы на нарушения на концерте Басты
В Питере рассмотрели массовые жалобы на нарушения на концерте Басты
Фото с сайта twitter.com
Умер основатель бренда «Б. Ю. Александров» Борис Александров
Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила передать семейную политику Минтруду
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заявил о наращивании присутствия альянса в Черноморском регионе