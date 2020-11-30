Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области и ее сын

13:11 30.11.2020

Силовики задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву и ее сына. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как полагают следователи, действуя по предварительному сговору Ледяева, ее сын и другие граждане, с мая по октябрь 2020 года украли из бюджета региона 25 миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти на закупку средств индивидуальной защиты (медмасок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам региональных управлений ФСБ и МВД. В релизе отмечается, что месту жительства экс-главы минздрава был проведен обыск, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В середине ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял отставку министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, в сентябре этого года СМИ писали о задержании депутата заксобрания Иркутской области и сына экс-губернатора региона Андрея Левченко. Его подозревают в особо крупном мошенничестве с поставками лифтового оборудования.