В закрытом на карантин Нижнем Тагиле уничтожили продукцию с чумой

20:41 3.12.2020

Директор департамента ветеринарии по Свердловской области Евгений Трушкин сообщил об уничтожении В Нижнем Тагиле продукции, в которой была выявлена африканская чума свиней.

По его словам, информация о небезопасной продукции поступила из управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

Продукция был выявлена на одном из частных предприятий Нижнего Тагила, расположенного по адресу улица Носова, 100 (принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею Колосюку).

Сейчас вся продукция утилизирована. «Безопасности жителей Свердловской области ничего не угрожает», - сказал Трушкин.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле был введен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в цехе по переработке и продаже мяса. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев. Как сообщает издание «TagilCity», африканская чума свиней для человека не опасна.