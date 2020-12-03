В закрытом на карантин Нижнем Тагиле уничтожили продукцию с чумой

Директор департамента ветеринарии по Свердловской области Евгений Трушкин сообщил об уничтожении В Нижнем Тагиле продукции, в которой была выявлена африканская чума свиней.

По его словам, информация о небезопасной продукции поступила из управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

Продукция был выявлена на одном из частных предприятий Нижнего Тагила, расположенного по адресу улица Носова, 100 (принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею Колосюку).

Сейчас вся продукция утилизирована. «Безопасности жителей Свердловской области ничего не угрожает», - сказал Трушкин.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле был введен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в цехе по переработке и продаже мяса. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев. Как сообщает издание «TagilCity», африканская чума свиней для человека не опасна.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2020, 06:35
    Гость: Странная

    Какая то чума,раньше она вдоль трас проходила,тогда свиней повыризали,похоже опять передел мураморг какой то

  3. 04.12.2020, 02:22
    Гость: Б. Хайкин

    Не удивлюсь, если предприниматель Андрей Колосюк окажется украинским шпионом.

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