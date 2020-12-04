В России резко упали продажи новых моделей iPhone

Фото с сайта apple.com

Новые iPhone в России продаются втрое хуже, чем в прошлые годы. Однако ритейлеры падение спроса в основном отрицают и ссылаются на дефицит устройств, пишет «Коммерсант».

iPhone 12 Pro и iPhone 12 появились в РФ 23 октября, за две недели на их долю пришлось всего 0,03% от работающих в стране телефонов, указали аналитики oneFactor. Чаще всего iPhone 12 покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а iPhone 12 Pro популярны в Москве и Чечне.

По словам директора по аналитике и алгоритмам oneFactor Максима Воеводина, снижение уровня продаж объясняется высокой ценой и дефицитом моделей. Помимо этого, в условиях коронакризиса смартфонами стали пользоваться дольше из соображений экономии. На старте продаж самый недорогой iPhone 12 в России стоил 79,9 тысячи рублей.

Между тем в МТС уверяют, что спрос на линейку iPhone 12 оказался ажиотажным. Даже через месяц не все версии и расцветки можно найти в продаже, их раскупают в первые часы после появления, утверждают в компании.

«В этом году спрос превышает прошлогодний, но мы не можем удовлетворить его в полном объеме»,— подтверждают в сети re:Store. Однако совокупные продажи всех новых моделей там выше, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro год назад, отметил представитель сети. В «Вымпелкоме» не ответили на запрос, в Tele2 отказались от комментариев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2020, 16:21
    Гость: Сократ

    "iPhone 12 Pro популярны в Москве и Чечне..." - обильно Ичкерия заливается русскими деньгами так, что эти люди деньги не знают куда девать.

  3. 04.12.2020, 13:41
    Гость: gvozd

    все верно.
    однако кроме этого, меня всегда коробило что огрызок занимается Противоположной инженерией - они целенправленно Ухудшают и урезают функциональность устроийств, что бы лучше Контролировать лохов за это платящих свои кровные... только для того что бы за бешенные деньги, получить усктройство к которому они даже Не имеют Доступа

  4. 04.12.2020, 12:50
    Гость: Виктор

    Павел Дуров сказал, что после смерти Стива Джобса никаких новых инноваций в айфонах не появилось. Только меняются циферки на корпусе год от года! Время Эппл заканчивается, пришло время Хуавей и Сяоми. По годовому объёму производства смартфонов (айфонов) 1.Самсунг, 2.Хуавей, 3.Сяоми, 4.Эппл. Да и Эппл производится на китайских заводах, китайскими инженерами и рабочими. Когда покойного Джобса спрашивали, почему он не хочет перенести производство из Китая в США, он отвечал: - Да где же я вам возьму столько инженеров в США и сколько будет стоить наша продукция, кто её будет покупать?

  5. 04.12.2020, 12:29
    Гость: такс

    Новые автомобили тоже стали в 3 раза хуже после того как набрали автокредитов на триллион,растёт спрос на подержанные

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