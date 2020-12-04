В России резко упали продажи новых моделей iPhone
Новые iPhone в России продаются втрое хуже, чем в прошлые годы. Однако ритейлеры падение спроса в основном отрицают и ссылаются на дефицит устройств, пишет «Коммерсант».
iPhone 12 Pro и iPhone 12 появились в РФ 23 октября, за две недели на их долю пришлось всего 0,03% от работающих в стране телефонов, указали аналитики oneFactor. Чаще всего iPhone 12 покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а iPhone 12 Pro популярны в Москве и Чечне.
По словам директора по аналитике и алгоритмам oneFactor Максима Воеводина, снижение уровня продаж объясняется высокой ценой и дефицитом моделей. Помимо этого, в условиях коронакризиса смартфонами стали пользоваться дольше из соображений экономии. На старте продаж самый недорогой iPhone 12 в России стоил 79,9 тысячи рублей.
Между тем в МТС уверяют, что спрос на линейку iPhone 12 оказался ажиотажным. Даже через месяц не все версии и расцветки можно найти в продаже, их раскупают в первые часы после появления, утверждают в компании.
«В этом году спрос превышает прошлогодний, но мы не можем удовлетворить его в полном объеме»,— подтверждают в сети re:Store. Однако совокупные продажи всех новых моделей там выше, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro год назад, отметил представитель сети. В «Вымпелкоме» не ответили на запрос, в Tele2 отказались от комментариев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"iPhone 12 Pro популярны в Москве и Чечне..." - обильно Ичкерия заливается русскими деньгами так, что эти люди деньги не знают куда девать.
вот что ковидла делает
все верно.
однако кроме этого, меня всегда коробило что огрызок занимается Противоположной инженерией - они целенправленно Ухудшают и урезают функциональность устроийств, что бы лучше Контролировать лохов за это платящих свои кровные... только для того что бы за бешенные деньги, получить усктройство к которому они даже Не имеют Доступа
Павел Дуров сказал, что после смерти Стива Джобса никаких новых инноваций в айфонах не появилось. Только меняются циферки на корпусе год от года! Время Эппл заканчивается, пришло время Хуавей и Сяоми. По годовому объёму производства смартфонов (айфонов) 1.Самсунг, 2.Хуавей, 3.Сяоми, 4.Эппл. Да и Эппл производится на китайских заводах, китайскими инженерами и рабочими. Когда покойного Джобса спрашивали, почему он не хочет перенести производство из Китая в США, он отвечал: - Да где же я вам возьму столько инженеров в США и сколько будет стоить наша продукция, кто её будет покупать?
Новые автомобили тоже стали в 3 раза хуже после того как набрали автокредитов на триллион,растёт спрос на подержанные