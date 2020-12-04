В России резко упали продажи новых моделей iPhone

12:09 4.12.2020

Новые iPhone в России продаются втрое хуже, чем в прошлые годы. Однако ритейлеры падение спроса в основном отрицают и ссылаются на дефицит устройств, пишет «Коммерсант».

iPhone 12 Pro и iPhone 12 появились в РФ 23 октября, за две недели на их долю пришлось всего 0,03% от работающих в стране телефонов, указали аналитики oneFactor. Чаще всего iPhone 12 покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а iPhone 12 Pro популярны в Москве и Чечне.

По словам директора по аналитике и алгоритмам oneFactor Максима Воеводина, снижение уровня продаж объясняется высокой ценой и дефицитом моделей. Помимо этого, в условиях коронакризиса смартфонами стали пользоваться дольше из соображений экономии. На старте продаж самый недорогой iPhone 12 в России стоил 79,9 тысячи рублей.

Между тем в МТС уверяют, что спрос на линейку iPhone 12 оказался ажиотажным. Даже через месяц не все версии и расцветки можно найти в продаже, их раскупают в первые часы после появления, утверждают в компании.

«В этом году спрос превышает прошлогодний, но мы не можем удовлетворить его в полном объеме»,— подтверждают в сети re:Store. Однако совокупные продажи всех новых моделей там выше, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro год назад, отметил представитель сети. В «Вымпелкоме» не ответили на запрос, в Tele2 отказались от комментариев.