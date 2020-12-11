Укладка «Северного потока 2» возобновлена

20:08 11.12.2020

В район достройки магистрали «Северный поток 2» пришло трубоукладочное судно «Фортуна», которое сопровождают суда снабжения «Катунь» и «Балтийский исследователь».

«Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями. О дальнейших строительных работах на морском участке мы сообщим дополнительно», - рассказали в проектной компании.

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, подтвердила, сообщает «Интерфакс».

Также сообщается, что российский трубоукладчик «Академик Черский» в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки «Северного потока 2» и ушел к берегам Калининграда.