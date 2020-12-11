Укладка «Северного потока 2» возобновлена
В район достройки магистрали «Северный поток 2» пришло трубоукладочное судно «Фортуна», которое сопровождают суда снабжения «Катунь» и «Балтийский исследователь».
«Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями. О дальнейших строительных работах на морском участке мы сообщим дополнительно», - рассказали в проектной компании.
Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, подтвердила, сообщает «Интерфакс».
Также сообщается, что российский трубоукладчик «Академик Черский» в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки «Северного потока 2» и ушел к берегам Калининграда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Верится с трудом, столько было вранья до сих пор.
Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес эту дорогу железную -
Вынесет всё, что господь ни пошлет!
Вынесет всё - и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
нашему теляти да волка забодати.
"Ну вообще то Германия это все устроила. Ей нужен газ, и не на 2000 км дальше, через полусумасшедшего посредника Украину. "- чья-то фамилия -"Германия"?Это устроили т.н. конкретные гешефтмахеры и их крыша которые хотят нажывать прибыль себе на трудящихся всего мира в том числе и фрг ипр стран с т.н.рыночными отношениями.Правда тут по-ходу местечковые делатели навара , тырящие у потомков великого сырьевого придатка их невосполняемые природные ресурсы , смастрачив трубу с окупаемостью лет в 15 -20 ( в долг) играют роль своего игрока в чужой команде..
Я могу по этому поводу сказать только одно.
Но не скажу.