Укладка «Северного потока 2» возобновлена

В район достройки магистрали «Северный поток 2» пришло трубоукладочное судно «Фортуна», которое сопровождают суда снабжения «Катунь» и «Балтийский исследователь».

«Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями. О дальнейших строительных работах на морском участке мы сообщим дополнительно», - рассказали в проектной компании.

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, подтвердила, сообщает «Интерфакс».

Также сообщается, что российский трубоукладчик «Академик Черский» в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки «Северного потока 2» и ушел к берегам Калининграда.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.12.2020, 23:33
    Гость: Н.А. Некрасов

    Да не робей за отчизну любезную...
    Вынес достаточно русский народ,
    Вынес эту дорогу железную -
    Вынесет всё, что господь ни пошлет!

    Вынесет всё - и широкую, ясную
    Грудью дорогу проложит себе.
    Жаль только - жить в эту пору прекрасную
    Уж не придется - ни мне, ни тебе.

  4. 11.12.2020, 23:10
    Гость: тд продолжение

    "Ну вообще то Германия это все устроила. Ей нужен газ, и не на 2000 км дальше, через полусумасшедшего посредника Украину. "- чья-то фамилия -"Германия"?Это устроили т.н. конкретные гешефтмахеры и их крыша которые хотят нажывать прибыль себе на трудящихся всего мира в том числе и фрг ипр стран с т.н.рыночными отношениями.Правда тут по-ходу местечковые делатели навара , тырящие у потомков великого сырьевого придатка их невосполняемые природные ресурсы , смастрачив трубу с окупаемостью лет в 15 -20 ( в долг) играют роль своего игрока в чужой команде..

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