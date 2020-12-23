Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение сделать 31 декабря выходным по всей стране. С такой инициативой сегодня выступил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
«Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать», — сказал российский лидер.
При этом Путин отметил, что главы тех субъектов РФ, где 31 декабря еще не объявлен выходным (таких на сегодня 45 регионов), должны в ближайшее время рассмотреть этот вопрос.
Напомним, россияне в 2021-м будут отдыхать с 1 января по 10 января. 31 декабря сделали выходным уже в более 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге. В 2021 году 31 декабря будет нерабочим по всей стране.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что его партии 10 лет отказывали в инициативе сделать 31 декабря выходным. «А перед выборами «Единой России» разрешили», — сетует политик.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо бы уже сейчас решать, а то лет через 10 только предложат и 30-е сделать выходным. Да, это лучше, чем гулять только с 1 по 10-е января.
Надо гулять с самого Рождества, то есть с 25 декабря по 8 января.
ни делать, лишь бы не работать.
Сначала Гос. Дума голосами ЕР отвергла идею объявить этот день выходным. Теперь по инициативе ЕР, громко озвученных и одобренных президентом, рекомендовано реализовать эту идею на местах. Это решение найдёт одобрение народа и, видимо, повысит у него авторитет инициаторов...
В этот день своровать нечего будет.
следующий раз пойду за него проголосую,
больше не за что.