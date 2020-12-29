Собянин продлил зимние каникулы до 17 января
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил зимние каникулы для учеников 1-11-х класов на одну неделю - до 17 января.
Вместе со школами на длинные каникулы уйдут колледжи, учреждения дополнительного образования детей и подведомственные столичному правительству спортивные школы. Негосударственным образовательным учреждениям также рекомендовано принять аналогичные решения.
При этом Собянин отметил, что в период зимних каникул дистанционных занятий не будет.
Напомним, ранее Собянин также на одну неделю продлевал каникулы, которые должны были пройти с 5 по 11 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сэмэныч был большой ученый...
Онищенко - надо удалять вообще с постов - на пенсию
Что он там болтал про отмену каникул.
Это на таком посту - равносильно закреплению либерастного рабства - дескать избранные неизвестно кем - могут отдыхать - после грабительских набегов а всем остальным пахать за похлебку .Ранее при СССР говорили про это "давать политическую оценку"
Можно как угодно на это смотреть - но это правильно.
А политическая оценка сейчас - подразумевает оценку не квалификации а направленность действий этой квалификации.Понятий если хотите.
А направленность России не экономический монархизм - убеждеы в этом. А ДДУ + лучшие примеры в мире и не только как обычно но и в политических оценках с последующими действиями. Из общественных объединений боле - мене - с намеком на эти понятия - приблизилась ОНФ и еще "другая" партия пенсионеров.
Все остальные - нет .
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По этой причине Онищенко и ему подобных надо убирать с постов.
Много вреда могут принести.
Можно даже 1 марта - новый год.
Где то в яндексе видел что на руси - у её истоков было то 1-е октября то 1 марта
А новый год Петра 1 - это рабочий год или лучше назвать его Годом "Забот" или как то так
Я бы отменил его как культурный Хотя бы потому что 1 марта так же можно и елка да и снега больше- Хотя понятное дело что очень редко бывает что желание махровых (без подтекста) либерасов совпадает с гражданами.
Можно и 14 января - новый год культурный.
Считаем что история России повернулась в не совсем нужную стороны вмешательством После И. Грозного. Петр 1 просто закрепил рабовладение и бесправие крепостничества
Мы не особенно его отмечаем - так если повод повкусней купить что то и все
Хотя и 1 е января удачное совпадение
с учетом зарубежья.
Пусть будет если 1 марта невозможно
это нужно сетку учебного плана менять, и рабочие календари везде - ни к чему
Ранее я говорил что каникулы нужны с 24 декабря по 15 января.
А тут фактически так же - ну я по более согласен даже - те сроки все же под очень влиятельных либерастов - их трудно просто так убрать.
Ну ... очевидно убирают раз в преимуществе не католичество а православие.
И пусть так и остается
Да и за рубежем места будут и дешевле в поездке.