Собянин продлил зимние каникулы до 17 января

Можно даже 1 марта - новый год.

Где то в яндексе видел что на руси - у её истоков было то 1-е октября то 1 марта

А новый год Петра 1 - это рабочий год или лучше назвать его Годом "Забот" или как то так

Я бы отменил его как культурный Хотя бы потому что 1 марта так же можно и елка да и снега больше- Хотя понятное дело что очень редко бывает что желание махровых (без подтекста) либерасов совпадает с гражданами.

Можно и 14 января - новый год культурный.

Считаем что история России повернулась в не совсем нужную стороны вмешательством После И. Грозного. Петр 1 просто закрепил рабовладение и бесправие крепостничества

Мы не особенно его отмечаем - так если повод повкусней купить что то и все

Хотя и 1 е января удачное совпадение

с учетом зарубежья.

Пусть будет если 1 марта невозможно

это нужно сетку учебного плана менять, и рабочие календари везде - ни к чему