Собянин продлил зимние каникулы до 17 января

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил зимние каникулы для учеников 1-11-х класов на одну неделю - до 17 января.

Вместе со школами на длинные каникулы уйдут колледжи, учреждения дополнительного образования детей и подведомственные столичному правительству спортивные школы. Негосударственным образовательным учреждениям также рекомендовано принять аналогичные решения.

При этом Собянин отметил, что в период зимних каникул дистанционных занятий не будет.

Напомним, ранее Собянин также на одну неделю продлевал каникулы, которые должны были пройти с 5 по 11 октября.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.12.2020, 22:27
    Гость: World

    Онищенко - надо удалять вообще с постов - на пенсию
    Что он там болтал про отмену каникул.
    Это на таком посту - равносильно закреплению либерастного рабства - дескать избранные неизвестно кем - могут отдыхать - после грабительских набегов а всем остальным пахать за похлебку .Ранее при СССР говорили про это "давать политическую оценку"
    Можно как угодно на это смотреть - но это правильно.
    А политическая оценка сейчас - подразумевает оценку не квалификации а направленность действий этой квалификации.Понятий если хотите.
    А направленность России не экономический монархизм - убеждеы в этом. А ДДУ + лучшие примеры в мире и не только как обычно но и в политических оценках с последующими действиями. Из общественных объединений боле - мене - с намеком на эти понятия - приблизилась ОНФ и еще "другая" партия пенсионеров.
    Все остальные - нет .
    -----------
    По этой причине Онищенко и ему подобных надо убирать с постов.
    Много вреда могут принести.

  3. 29.12.2020, 21:02
    Гость: World

    Можно даже 1 марта - новый год.
    Где то в яндексе видел что на руси - у её истоков было то 1-е октября то 1 марта
    А новый год Петра 1 - это рабочий год или лучше назвать его Годом "Забот" или как то так
    Я бы отменил его как культурный Хотя бы потому что 1 марта так же можно и елка да и снега больше- Хотя понятное дело что очень редко бывает что желание махровых (без подтекста) либерасов совпадает с гражданами.
    Можно и 14 января - новый год культурный.
    Считаем что история России повернулась в не совсем нужную стороны вмешательством После И. Грозного. Петр 1 просто закрепил рабовладение и бесправие крепостничества
    Мы не особенно его отмечаем - так если повод повкусней купить что то и все
    Хотя и 1 е января удачное совпадение
    с учетом зарубежья.
    Пусть будет если 1 марта невозможно
    это нужно сетку учебного плана менять, и рабочие календари везде - ни к чему

  4. 29.12.2020, 20:25
    Гость: World

    Ранее я говорил что каникулы нужны с 24 декабря по 15 января.
    А тут фактически так же - ну я по более согласен даже - те сроки все же под очень влиятельных либерастов - их трудно просто так убрать.
    Ну ... очевидно убирают раз в преимуществе не католичество а православие.
    И пусть так и остается
    Да и за рубежем места будут и дешевле в поездке.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
«Истории "наезда" на Трампа и последние истории с, простите уже за новое неприличное слово, Навальным, удивительно похожи»
Лавров высказался о запрете руководству России посещать Олимпиаду
Париж. Франция
Прелести неолиберализма: во Франции заговорили о невыносимых условиях жизни в стране
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
ФСБ задержала декана факультета РАНХиГС по подозрению в мошенничестве
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Россия запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ в ответ на санкции ЕС
Мурашко Михаил
В 2021 году через сайт госуслуг начнут выдачу паспортов вакцинированного
Пьер Карден
Умер легендарный французский модельер Пьер Карден
Фото с сайта simbirsk.city
Летавший за границу на бизнес-джете российский министр вернулся на пост
Собянин
Собянин: «люди, прошедшие вакцинацию, начнут возвращаться к обычной жизни»
Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Кибермошенники выманили у россиян 2,5 миллиарда рублей