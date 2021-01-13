Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан России

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию всех граждан России.

Также он заявил о необходимости подготовить всю соответствующую инфраструктуру и график работы, сообщает РИА Новости.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти готовы приступить к массовой вакцинации с 18 января.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.01.2021, 20:02
    Гость: Просто генерал

    На первый-второй расчитайсь!
    Первый-второй, первый-второй.
    Первый шаг вперёд, и в Рай,
    Первый-второй, первый-второй...

  5. 13.01.2021, 19:45
    Гость: Ослябя

    Байден сделал прививку вакциной, а на России- их Путин, сделал? Вот и проверка вакцины.

Все комментарии (51)
Выбор читателей
Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
Трамп и Байден
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
«Получены детские психологические травмы»
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Алексей Навальный с супругой на Ярославском вокзале © KM.RU, Алексей Белкин
Навальный анонсировал свое возвращение в Россию
Владимир Путин
Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в феврале
Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля
Гадюка Никольского
Российские биологи подавили коронавирус с помощью змеиного яда
Найден мертвым участник штурма Капитолия, рывшийся в ноутбуке Пелоси
© KM.RU, Алексей Белкин
Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске
В России выздоровел единственный носитель британского штамма COVID
Палата представителей США обсуждает резолюцию об импичменте Трампа