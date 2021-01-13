Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан России

15:32 13.01.2021

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию всех граждан России.

Также он заявил о необходимости подготовить всю соответствующую инфраструктуру и график работы, сообщает РИА Новости.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти готовы приступить к массовой вакцинации с 18 января.