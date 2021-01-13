Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан России
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию всех граждан России.
Также он заявил о необходимости подготовить всю соответствующую инфраструктуру и график работы, сообщает РИА Новости.
При этом вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти готовы приступить к массовой вакцинации с 18 января.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Первый-второй, первый-второй...
тапочках все хорошо выглядят
С каких это пор NYT и Блумберг, для простых россиян, авторитет?
Байден сделал прививку вакциной, а на России- их Путин, сделал? Вот и проверка вакцины.