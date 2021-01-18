Лавина сошла на горнолыжном курорте в Домбае

15:21 18.01.2021

На горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии сошла лавина. Об этом сообщает МЧС, передает РБК.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. В момент самого ЧП на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек.

Согласно предварительной информации, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, лавиной было повреждено кафе.

«Проводится обследование тела лавины, работают спасатели», — добавили в пресс-службе министерства.

В начале января лавина также сошла на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске. Тогда три человека погибли, еще двое получили травмы. Одного из них с тяжелыми травмами доставили в больницу. СК России завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).