Правозащитники заявили о более чем 3000 задержанных на акциях протеста

23:46 23.01.2021

23 января в ходе протестных акций в России было задержано 3060 человек. Такая статистика приводится на сайте правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 23:37.

Также сообщается о как минимум девяти заведенных уголовных делах.

Ранее сообщалось, что задержано почти 3500 людей, однако позже организация сообщила, что эти данные были ошибочными и обновила информацию.

Напомним, в разных городах страны 23 января прошли несанкционированные акции протеста. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера Алексея Навального, прилетевшего из Германии.