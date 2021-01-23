Правозащитники заявили о более чем 3000 задержанных на акциях протеста
23 января в ходе протестных акций в России было задержано 3060 человек. Такая статистика приводится на сайте правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 23:37.
Также сообщается о как минимум девяти заведенных уголовных делах.
Ранее сообщалось, что задержано почти 3500 людей, однако позже организация сообщила, что эти данные были ошибочными и обновила информацию.
Напомним, в разных городах страны 23 января прошли несанкционированные акции протеста. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера Алексея Навального, прилетевшего из Германии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
осудить всех задержанных на длительные сроки после отсидки депортировать из РФ.
"Тех которые избивали сотрудников МВД"
Это давно уже не довод. Сейчас власть законодательно разрешила делать МВД с гражданами что угодно, даже стрелять в них по "подозрению" только.
Власть сама уже размыла грань между правовым го-вом и своим беспределом.
Просто народ уже не воспринимает бумажные законы этой власти серьёзно не воспринимает МВД как защитников и часть власти (как это было с милицией СССР) воспринимает всё это как чужую для них ОПГ.
Вы посмотрите на фильмы сейчас, сериалы. Бандитская романтика, МВД поголовно сами бандиты и взяточники, честных свои же размазывают, суды, прокуратора -продажные итд.. назовите хоть один фильм в СССР, где так бы представляли сотрудника МВД СССР?
Если проще то народ просто защищается от вооруженных до зубов головорезов, которые кстати на их права чхать хотели.
"надеюсь Путин проснётся...."
Слишком у вас натянуто. Терроризм совсем другое.
Да и ваша надежда на кое кого странная, вы явно в этом заинтересованы.
Коммуниста Бессонова осудили на 3 года якобы за незаконно организованный митинг, на который вышло около 100 человек, и за сопротивление полиции. Но к прозападным либералам власть относится более либерально. Хотя, почему-то думаю, что на этот раз выловят всех, кто нападал на полицейских, а также тех, кто организовывал эти митинги, и последуют реальные сроки. Только так можно остановить этих сторонников направленного в Россию организатора "анти-путинской революции". Кстати, США показали пример того, как надо действовать в этом случае в демократической стране.
Надо было задерживать всех подряд с целью выяснения личности и регистрации как потенциальных внутренних террористов, подобных штурмовавших Капитолий в Вашингтоне.
Всех малолеток, заражённых навальновской пропагандой, поставить на учёт с целью воспитательной работы с ними, их родителями и учителями школ, где они учатся.
Кроме того, в случае роста числа заболевших ковидом в городах, где поживают эти защитники иностранного агента, надо ввести усиленный карантин и комендантский час, как в некоторых странах Запада.