Правозащитники заявили о более чем 3000 задержанных на акциях протеста

23 января в ходе протестных акций в России было задержано 3060 человек. Такая статистика приводится на сайте правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 23:37.

Также сообщается о как минимум девяти заведенных уголовных делах.

Ранее сообщалось, что задержано почти 3500 людей, однако позже организация сообщила, что эти данные были ошибочными и обновила информацию.

Напомним, в разных городах страны 23 января прошли несанкционированные акции протеста. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера Алексея Навального, прилетевшего из Германии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.01.2021, 02:26
    Гость: ABCD

    "Тех которые избивали сотрудников МВД"
    Это давно уже не довод. Сейчас власть законодательно разрешила делать МВД с гражданами что угодно, даже стрелять в них по "подозрению" только.
    Власть сама уже размыла грань между правовым го-вом и своим беспределом.
    Просто народ уже не воспринимает бумажные законы этой власти серьёзно не воспринимает МВД как защитников и часть власти (как это было с милицией СССР) воспринимает всё это как чужую для них ОПГ.
    Вы посмотрите на фильмы сейчас, сериалы. Бандитская романтика, МВД поголовно сами бандиты и взяточники, честных свои же размазывают, суды, прокуратора -продажные итд.. назовите хоть один фильм в СССР, где так бы представляли сотрудника МВД СССР?
    Если проще то народ просто защищается от вооруженных до зубов головорезов, которые кстати на их права чхать хотели.

  3. 24.01.2021, 02:12
    Гость: ABCD

    "надеюсь Путин проснётся...."
    Слишком у вас натянуто. Терроризм совсем другое.
    Да и ваша надежда на кое кого странная, вы явно в этом заинтересованы.

  4. 24.01.2021, 02:07
    Гость: НХ

    Коммуниста Бессонова осудили на 3 года якобы за незаконно организованный митинг, на который вышло около 100 человек, и за сопротивление полиции. Но к прозападным либералам власть относится более либерально. Хотя, почему-то думаю, что на этот раз выловят всех, кто нападал на полицейских, а также тех, кто организовывал эти митинги, и последуют реальные сроки. Только так можно остановить этих сторонников направленного в Россию организатора "анти-путинской революции". Кстати, США показали пример того, как надо действовать в этом случае в демократической стране.

  5. 24.01.2021, 02:01
    Гость: ant1949

    Надо было задерживать всех подряд с целью выяснения личности и регистрации как потенциальных внутренних террористов, подобных штурмовавших Капитолий в Вашингтоне.
    Всех малолеток, заражённых навальновской пропагандой, поставить на учёт с целью воспитательной работы с ними, их родителями и учителями школ, где они учатся.
    Кроме того, в случае роста числа заболевших ковидом в городах, где поживают эти защитники иностранного агента, надо ввести усиленный карантин и комендантский час, как в некоторых странах Запада.

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