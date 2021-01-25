Советник Кадырова пообещал дравшемуся с ОМОНом чеченцу «решить вопрос»

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал видеообращение к чеченцу, который вступил в драку с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге в Москве.

В своем обращении Делимханов призвал 20-летнего Сайда-Мухамада Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям, например, чеченским, а также определиться, на чьей он стороне. Кроме того Делимханов заявил, что Кадыров поможет «решить вопрос с властями», пишет Telegram-канал Baza.

«Как мы знаем, в Москве и регионах на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки и говорящие, что в России такие законы должны быть. Подобное мы не допускаем и не допустим, но все мы видели в соцсетях парня-чеченца, который оказывал сопротивление полиции. Так вот, ты совершил преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут, как для мусульман и чеченцев», - сказал Делимханов.

«Если ты их позицию не признаёшь, Рамзан-хаджи, наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, как только ты появишься. Если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть», - заявил депутат Госдумы.

При этом родственники Джумаева утверждают, что молодой человек никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на акции протеста.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.01.2021, 19:55
    Гость: Гость

    Оказывается есть в России тавая должность- падишах? Это в новой конституции прописал? Я что-то пропустил?

  5. 25.01.2021, 19:42
    Гость: ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ

    Похоже народы России дань платят чеченоидному сообществу, раз кадыров заявляет официально, то договорится с законами РФ. Странное у нас в России правосудие. Бородатым существам с “братского кауказа” , зарезавшим русского за отказ танцевать лезгинку дали смехотворные сроки на простой зоне (достаточно было этим моральным уродам заявить, что они кавказцы и их не любят в РФ) , а русскому, защитившему от насильника и педофила детей, впаяли 8 лет СТРОГОГО РЕЖИМА. У нас что, чеченистан отдельное государство?

Все комментарии (46)
Выбор читателей
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
В Кремле прокомментировали задержание и арест Навального
Фото с сайта pixabay.com
«Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2»
Просвещение, знания
«Чем больше говорим об искажении истории и "выводим на чистую воду проклятых фальсификаторов", тем глубже ловушку готовим сами для себя»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Кремль предостерег россиян от участия в несогласованных акциях 23 января
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Минздрав обязал женщин рожать в медицинских масках
Якутского депутата будут судить за избиение подчиненного
© KM.RU, Алексей Белкин
Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах по всей России
Певица Мария Максакова тайно возвратилась в Россию
Певица Мария Максакова тайно возвратилась в Россию
Роспотребнадзор опубликовал изображение британского штамма коронавируса
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В Москве после протестов возбудили уголовное дело из-за нарушения карантина
© РИА Новости Алексей Даничев
Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин придумал себе дело после президентства