Советник Кадырова пообещал дравшемуся с ОМОНом чеченцу «решить вопрос»
Советник главы Чечни Рамзана Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал видеообращение к чеченцу, который вступил в драку с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге в Москве.
В своем обращении Делимханов призвал 20-летнего Сайда-Мухамада Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям, например, чеченским, а также определиться, на чьей он стороне. Кроме того Делимханов заявил, что Кадыров поможет «решить вопрос с властями», пишет Telegram-канал Baza.
«Как мы знаем, в Москве и регионах на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки и говорящие, что в России такие законы должны быть. Подобное мы не допускаем и не допустим, но все мы видели в соцсетях парня-чеченца, который оказывал сопротивление полиции. Так вот, ты совершил преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут, как для мусульман и чеченцев», - сказал Делимханов.
«Если ты их позицию не признаёшь, Рамзан-хаджи, наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, как только ты появишься. Если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть», - заявил депутат Госдумы.
При этом родственники Джумаева утверждают, что молодой человек никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на акции протеста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сбылась мечта Дудаева - фактически независимая Ичкерия.
Оказывается есть в России тавая должность- падишах? Это в новой конституции прописал? Я что-то пропустил?
Зря веселишься, из армии (тюрьмы) вернется матерый и бескомпромисный враг режима.
Если Навальный - агент и Кремля, и ЦРУ, по-Вашему, кем и ЗАЧЕМ он был отравлен.
Похоже народы России дань платят чеченоидному сообществу, раз кадыров заявляет официально, то договорится с законами РФ. Странное у нас в России правосудие. Бородатым существам с “братского кауказа” , зарезавшим русского за отказ танцевать лезгинку дали смехотворные сроки на простой зоне (достаточно было этим моральным уродам заявить, что они кавказцы и их не любят в РФ) , а русскому, защитившему от насильника и педофила детей, впаяли 8 лет СТРОГОГО РЕЖИМА. У нас что, чеченистан отдельное государство?