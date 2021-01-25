Советник Кадырова пообещал дравшемуся с ОМОНом чеченцу «решить вопрос»

10:27 25.01.2021

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал видеообращение к чеченцу, который вступил в драку с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге в Москве.

В своем обращении Делимханов призвал 20-летнего Сайда-Мухамада Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям, например, чеченским, а также определиться, на чьей он стороне. Кроме того Делимханов заявил, что Кадыров поможет «решить вопрос с властями», пишет Telegram-канал Baza.

«Как мы знаем, в Москве и регионах на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки и говорящие, что в России такие законы должны быть. Подобное мы не допускаем и не допустим, но все мы видели в соцсетях парня-чеченца, который оказывал сопротивление полиции. Так вот, ты совершил преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут, как для мусульман и чеченцев», - сказал Делимханов.

«Если ты их позицию не признаёшь, Рамзан-хаджи, наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, как только ты появишься. Если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть», - заявил депутат Госдумы.

При этом родственники Джумаева утверждают, что молодой человек никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на акции протеста.