В вузах России возобновятся занятия в очной форме

09:40 29.01.2021

Новый учебный семестр в вузах, подведомственных Минобрнауки РФ, который начнется с 8 февраля, возобновится в очной форме обучения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на приказ главы ведомства Валерия Фалькова.

Отмечается, что руководство вузов должны согласовать решение о возобновлении очного обучения с местными органами Роспотребнадзора. В самих заведениях должны соблюдаться все меры по профилактике распространения COVID-19, включая соблюдение масочного режима, социальной дистанции, использование антисептиков, бесконтактное измерение температуры у входящих в здание вузов, а также дезинфекцию всех контактных поверхностей в местах общего пользования и проветривание помещений.

В приказе говорится, что учебный процесс должен быть организован, "исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории субъекта РФ".

При этом вузы должны быть готовы к возобновлению ограничительных мер при осложнении санитарно-эпидемиологической ситуации.

Приказ вступает в силу 7 февраля. Новый семестр в вузах начинается 8 февраля.