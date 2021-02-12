В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков

С 2025 года в России может измениться код для звонков внутри региона, мобильных и междугородних.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект, подготовленный Минцифры, для междугородних, мобильных звонков и звонков внутри региона, необходимо будет набирать код 0 вместо 8, а для международных звонков - код 00 вместо 8-10.

Отмечается, что формат 0 и 00 рекомендован Международным союзом электросвязи. При этом с 2025 по 2028 годы планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках, для которого потребуется набор национального номера.

Сейчас в России действует открытый план, для которого при внутригородских соединениях используется пяти-, шести- или семизначный номер без кода города.

По данным агентства РИА Новости, данные изменения созданы с целью закрепления номера 122 за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2021, 17:44
    Гость: stalker

    Да уж, это безусловно выдающее нововведение Минцифры. Восьмерку на ноль поменять. Гора родила мышь.

  2. 12.02.2021, 17:28
    Гость: Lelik

    Имитация бурной деятельности, рекомендации международного союза электросвязи являются обязательными ? - нет, кому текущая нумерация мешает ? Какой бюджет на смену циферок запросили ?
    И контрольный "выстрел" - а смысл ? я не вижу.

  3. 12.02.2021, 16:37
    Гость: Ленивый

    Что-то я не понял: вводится закрытая нумерация - соответственно, никакого междугороднего кода НЕ НУЖНО!!! Коммутатор самостоятельно маршрутизирует вызов, 10-значного номера для этого более чем достаточно! Ну, а для международного - хоть сто нулей пусть делают, разницы никакой... :)

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