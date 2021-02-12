В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков

11:57 12.02.2021

С 2025 года в России может измениться код для звонков внутри региона, мобильных и междугородних.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект, подготовленный Минцифры, для междугородних, мобильных звонков и звонков внутри региона, необходимо будет набирать код 0 вместо 8, а для международных звонков - код 00 вместо 8-10.

Отмечается, что формат 0 и 00 рекомендован Международным союзом электросвязи. При этом с 2025 по 2028 годы планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках, для которого потребуется набор национального номера.

Сейчас в России действует открытый план, для которого при внутригородских соединениях используется пяти-, шести- или семизначный номер без кода города.

По данным агентства РИА Новости, данные изменения созданы с целью закрепления номера 122 за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства.