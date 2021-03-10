«Норникель» полностью возместил ущерб после аварии на ТЭЦ

15:27 10.03.2021

«Норникель» объявил, что полностью выплатил 146,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за аварию на ТЭЦ в Норильске. Об этом пишет журнал «Компания» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 рубля направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 рублей — в доход муниципального образования — город Норильск», — сообщили в пресс-службе «Норникеля».

Выплату произвела «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, «дочка» «Норникеля»). Росприроднадзор ранее оценил ущерб окружающей среде в 147,7 млрд руб., однако «Норникель» не согласился с такой оценкой и назвал ее завышенной. В самой компании оценили ущерб в 21,4 млрд.

Инцидент произошел 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит НТЭК. В тот день из резервуара вытекла 21 тонна дизельного топлива, вещество попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. В Ростехнадзоре в качестве причины указывали слабые грунты, из-за которых нагрузка на сваи перераспределилась, основание просело и днище резервуара разрушилось, произошел разлив топлива.