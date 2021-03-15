Губернатор Ставрополья отправил региональное правительство в отставку

11:06 15.03.2021

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона, сообщает РИА Новости.

Новый кабинет будет сформирован после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, говорится в заявлении главы региона.

"Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками И.О", — пояснил он.

Ранее зампредседатель местного правительства Александр Золотарев был арестован в аэропорту, его подозревают в получении взяток на сумму более 60 миллионов рублей.

По данным следствия, в декабре 2017 года он вступил в сговор с занимавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким. В итоге они получил взятку в 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по возведению нового корпуса Краевой детской клинической больницы.

В 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким, действуя по отлаженной схеме, получили от представителя той же компании взятку в 15,5 миллиона рублей за покровительство при выполнении госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера.

Еще через год та же фирма передала им более 45 миллионов рублей, на этот раз — за помощь при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.