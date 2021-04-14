ЦБ назвал первую страну для зарубежных переводов по номеру телефона

© KM.RU, Алексей Белкин

Белоруссия станет первой страной, гражданам которой россияне смогут перевести средства по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, — это Белоруссия. Думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится», — сказала Бакина.

По ее словам, к концу 2022 года россияне смогут осуществлять переводы с карты на карту гражданам Белоруссии. Все это запланировано в рамках развития Национальной платежной системы до 2023 года.

О том, что СБП готовит трансграничные переводы, сообщалось еще в 2019 году. Для этого Национальная система платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр) подписала соглашение с международной платежной системой Mastercard. Однако дальнейшие шаги по развитию проекта стороны до сих пор не объявили.

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