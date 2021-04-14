ЦБ назвал первую страну для зарубежных переводов по номеру телефона
Белоруссия станет первой страной, гражданам которой россияне смогут перевести средства по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
«На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, — это Белоруссия. Думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится», — сказала Бакина.
По ее словам, к концу 2022 года россияне смогут осуществлять переводы с карты на карту гражданам Белоруссии. Все это запланировано в рамках развития Национальной платежной системы до 2023 года.
О том, что СБП готовит трансграничные переводы, сообщалось еще в 2019 году. Для этого Национальная система платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр) подписала соглашение с международной платежной системой Mastercard. Однако дальнейшие шаги по развитию проекта стороны до сих пор не объявили.
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