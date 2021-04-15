Захарова анонсировала «неотвратимый» ответ Москвы на санкции Вашингтона

16:15 15.04.2021

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол США в Москве был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

«В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», - цитирует «Интерфакс» слова Захаровой.

Также Захарова также анонсировала «неотвратимый» ответ Москвы на новые санкции Вашингтона.

«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым», - сказала она. «В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США», - добавила Захарова.