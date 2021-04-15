Захарова анонсировала «неотвратимый» ответ Москвы на санкции Вашингтона
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол США в Москве был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.
«В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», - цитирует «Интерфакс» слова Захаровой.
Также Захарова также анонсировала «неотвратимый» ответ Москвы на новые санкции Вашингтона.
«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым», - сказала она. «В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США», - добавила Захарова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
санкции - это уже и есть их ответ на наше непорядочное поведение на международной арене. Мы что-же, можем поступать ещё более непорядочнее, что-ли?
А может хватит уже ненавидеть Америку, а пора бы внимательнее посмотреть на самих себя?
комменты рулят. уже на своих не действует. на американских коллег(как они говорят, в надежде что их тоже назовут коллегами)никогда не действовало.
Необходимо сплотиться вокруг лидера.
Ты уж тоже самое или вводи или умри
Хоть бы раз просто дверью стукнули, а то все одно и тоже "неотвратимо, ответим...." и тишина.