Байден подписал указ о новых санкциях против России

Фото с сайта wikimedia.org

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Они предусматривают высылку российских дипломатов, ограничения для нескольких технологических компаний и десятков физлиц. Об этом сообщается в релизе Белого дома. 

Согласно документу, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

Кроме того, Штаты ввели санкции против 32 физических и юридических лиц из России. Санкции коснутся тех, кто, по мнению Вашингтона, пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Ограничения коснутся и тех, кто осуществлял иные акты вмешательства и дезинформации. 

«Эта акция направлена на то, чтобы сорвать скоординированные действия российских официальных, доверенных лиц и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США продолжит преследование тех, кто занимается такой деятельностью», — отмечается в указе Байдена.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.04.2021, 21:39
    Гость: личный опыт

    а вообще-то получается всё честно. Россия в лице этих конкретных физических лиц проявляет непорядочность. Против этих конкретных лиц вводятся санкции. А российский народ шумит на Америку, защищая этих наших мерзких "редисок". Да нафиг бы эти наши внутренние негодяи сдались нам!

  2. 15.04.2021, 21:36
    Гость: Русский

    ...да какая война может быть между Ядерными державами!?! Это полностью исключается. Земля просто взорвется. Дураков нет.
    Идет драчка между США и Россией за...обладание большого и богатого рынка сбыта - ЕС. Это как в природе ,когда серьезные самцы -олени бьются рогами за обладание породистой самки. Шансы у обеих равны.
    Только если один будет сопли жевать, сторонится драчки, то бесспорно самка выберет наглого и уверенного самца. А излишне вежливый трусливо свалит... в одиночество. Вот так!

  3. 15.04.2021, 21:30
    Гость: вспомнилось

    Росиянские быстрей добежали из Харькова до границы. Бросив кучу триколоров.

  4. 15.04.2021, 19:47
    Гость: Cтепан

    да зачем русский? Берите самого - настоящего. Ему все равно нечего сейчас делать

  5. 15.04.2021, 19:37
    Гость: Степан

    ну просто Эйнштейн от дипломатии :)
    а как ваша мудрость прокомментирует выход США из Афганистана? Понятно чей это теперь головняк?

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