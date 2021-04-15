Байден подписал указ о новых санкциях против России

15:42 15.04.2021

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Они предусматривают высылку российских дипломатов, ограничения для нескольких технологических компаний и десятков физлиц. Об этом сообщается в релизе Белого дома.

Согласно документу, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

Кроме того, Штаты ввели санкции против 32 физических и юридических лиц из России. Санкции коснутся тех, кто, по мнению Вашингтона, пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Ограничения коснутся и тех, кто осуществлял иные акты вмешательства и дезинформации.

«Эта акция направлена на то, чтобы сорвать скоординированные действия российских официальных, доверенных лиц и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США продолжит преследование тех, кто занимается такой деятельностью», — отмечается в указе Байдена.