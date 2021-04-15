Байден подписал указ о новых санкциях против России
Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Они предусматривают высылку российских дипломатов, ограничения для нескольких технологических компаний и десятков физлиц. Об этом сообщается в релизе Белого дома.
Согласно документу, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.
Кроме того, Штаты ввели санкции против 32 физических и юридических лиц из России. Санкции коснутся тех, кто, по мнению Вашингтона, пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Ограничения коснутся и тех, кто осуществлял иные акты вмешательства и дезинформации.
«Эта акция направлена на то, чтобы сорвать скоординированные действия российских официальных, доверенных лиц и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США продолжит преследование тех, кто занимается такой деятельностью», — отмечается в указе Байдена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а вообще-то получается всё честно. Россия в лице этих конкретных физических лиц проявляет непорядочность. Против этих конкретных лиц вводятся санкции. А российский народ шумит на Америку, защищая этих наших мерзких "редисок". Да нафиг бы эти наши внутренние негодяи сдались нам!
...да какая война может быть между Ядерными державами!?! Это полностью исключается. Земля просто взорвется. Дураков нет.
Идет драчка между США и Россией за...обладание большого и богатого рынка сбыта - ЕС. Это как в природе ,когда серьезные самцы -олени бьются рогами за обладание породистой самки. Шансы у обеих равны.
Только если один будет сопли жевать, сторонится драчки, то бесспорно самка выберет наглого и уверенного самца. А излишне вежливый трусливо свалит... в одиночество. Вот так!
Росиянские быстрей добежали из Харькова до границы. Бросив кучу триколоров.
да зачем русский? Берите самого - настоящего. Ему все равно нечего сейчас делать
ну просто Эйнштейн от дипломатии :)
а как ваша мудрость прокомментирует выход США из Афганистана? Понятно чей это теперь головняк?