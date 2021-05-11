В Совбезе назвали возможный сценарий биоатаки на Россию

07:55 11.05.2021

В Совете безопасности РФ назвали вероятный сценарий биологической атаки США на Россию. Такое мнение высказал в интервью РИА Новостям первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.

Опасные микроорганизмы, изучением которых занимаются многочисленные биолаборатории, могут как бы "случайно" попасть в природу, что и приведет к массовому заражению людей, как на территории РФ, так и в соседних странах.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у границ России и Китая начали появляться биологические лаборатории, которые находятся под контролем США. Там, по его словам, ведется разработка биологического оружия.

"Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть "якобы по ошибке" выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России", - рассказал Аверьянов агентству.

При этом он отметил, что США разрабатывают для других стран индивидуальные планы биологических исследований военного назначения, и данная деятельность "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".