В Совбезе назвали возможный сценарий биоатаки на Россию
В Совете безопасности РФ назвали вероятный сценарий биологической атаки США на Россию. Такое мнение высказал в интервью РИА Новостям первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.
Опасные микроорганизмы, изучением которых занимаются многочисленные биолаборатории, могут как бы "случайно" попасть в природу, что и приведет к массовому заражению людей, как на территории РФ, так и в соседних странах.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у границ России и Китая начали появляться биологические лаборатории, которые находятся под контролем США. Там, по его словам, ведется разработка биологического оружия.
"Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть "якобы по ошибке" выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России", - рассказал Аверьянов агентству.
При этом он отметил, что США разрабатывают для других стран индивидуальные планы биологических исследований военного назначения, и данная деятельность "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто посадил олухов ?!.."146%" электората?
Кому суждено жить в аду от невидимой руки сатаны в грешному мире добывая хлеб себе и гешефтмахерам, в поте лица а,кому и вечная жизнь в раю на небесах обетованные ,в счастье бесконечного божественного наслаждения .
В КНР под управлением КПК, практически нет никакого роста цен на еду .. видать тамошняя консерватория подготовила других танцоров ,с невидимой рукой другой системы..
Ладно "цветные"...ещё и лысые ,бесполые ,рыжие и седые .."румыны"одним словом. причем все вооружены невидимой рукой которая откапывает наши " белые" инвестиции в поле рыночных чудес не давая вырасти деревьям с золотыми плодами .Свободу северной Дакоте!Дакоту дакотцам!Живё Каталония!
Дык ,у них тоже лишних для невидимой руки сатаны и ее гешефтмахеров ,лишних несовершенных созданий Божиих полно...ГМО еда ипр мелочи от поля рыночных чудес,
уже не справляются .