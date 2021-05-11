В Совбезе назвали возможный сценарий биоатаки на Россию

В Совете безопасности РФ назвали вероятный сценарий биологической атаки США на Россию. Такое мнение высказал в интервью РИА Новостям первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов. 

Опасные микроорганизмы, изучением которых занимаются многочисленные биолаборатории, могут как бы "случайно" попасть в природу, что и приведет к массовому заражению людей, как на территории РФ, так и в соседних странах. 

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у границ России и Китая начали появляться биологические лаборатории, которые находятся под контролем США. Там, по его словам, ведется разработка биологического оружия. 

"Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть "якобы по ошибке" выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России", - рассказал Аверьянов агентству.

При этом он отметил, что США разрабатывают для других стран индивидуальные планы биологических исследований военного назначения, и данная деятельность "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.05.2021, 10:58
    Гость: тд

    Кому суждено жить в аду от невидимой руки сатаны в грешному мире добывая хлеб себе и гешефтмахерам, в поте лица а,кому и вечная жизнь в раю на небесах обетованные ,в счастье бесконечного божественного наслаждения .

  3. 11.05.2021, 10:51
    Гость: тд

    В КНР под управлением КПК, практически нет никакого роста цен на еду .. видать тамошняя консерватория подготовила других танцоров ,с невидимой рукой другой системы..

  4. 11.05.2021, 10:45
    Гость: тд

    Ладно "цветные"...ещё и лысые ,бесполые ,рыжие и седые .."румыны"одним словом. причем все вооружены невидимой рукой которая откапывает наши " белые" инвестиции в поле рыночных чудес не давая вырасти деревьям с золотыми плодами .Свободу северной Дакоте!Дакоту дакотцам!Живё Каталония!

  5. 11.05.2021, 10:38
    Гость: тд

    Дык ,у них тоже лишних для невидимой руки сатаны и ее гешефтмахеров ,лишних несовершенных созданий Божиих полно...ГМО еда ипр мелочи от поля рыночных чудес,
    уже не справляются .

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