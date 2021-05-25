Названы регионы, в которых пройдет онлайн-голосование на выборах в Госдуму

14:23 25.05.2021

В Telegram-канале Центризбиркома появился список российских регионов, в котором пройдет онлайн-голосование на сентябрьских выборах.

Дистанционное электронное голосование будет применяться в 7 регионах:

Курская область – 647 208 пользователей с сопоставленной учетной записью на ЕПГУ;

Мурманская область – 392 525;

Нижегородская область – 1 581 325;

Ростовская область – 2 096 574;

Ярославская область – 633 507;

Москва – 4 430 613;

Севастополь – 214 288.

В Москве онлайн-голосование на предстоящих выборах будет организовано на платформе, которая была разработана мэрией, в остальных регионах - на платформе, созданной ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом», сообщает «Интерфакс».

При этом зампред Центризбиркома России Николай Булаев также заявил, что ЦИК намерен использовать систему дистанционного электронного голосования и на муниципальных выборах.