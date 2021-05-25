Названы регионы, в которых пройдет онлайн-голосование на выборах в Госдуму

В Telegram-канале Центризбиркома появился список российских регионов, в котором пройдет онлайн-голосование на сентябрьских выборах.

Дистанционное электронное голосование будет применяться в 7 регионах:

  • Курская область – 647 208 пользователей с сопоставленной учетной записью на ЕПГУ;
  • Мурманская область – 392 525;
  • Нижегородская область – 1 581 325;
  • Ростовская область – 2 096 574;
  • Ярославская область – 633 507;
  • Москва – 4 430 613;
  • Севастополь – 214 288.

В Москве онлайн-голосование на предстоящих выборах будет организовано на платформе, которая была разработана мэрией, в остальных регионах - на платформе, созданной ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом», сообщает «Интерфакс».

При этом зампред Центризбиркома России Николай Булаев также заявил, что ЦИК намерен использовать систему дистанционного электронного голосования и на муниципальных выборах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.05.2021, 19:38
    Гость: stalker

    А кто контролирует систему онлайн-голосования от общественности или наблюдателей ? Если никто, то вот вам возможность фальсифицировать результаты выборов.

  2. 25.05.2021, 18:50
    Гость: gvozd

    В Telegram-канале Центризбиркома
    ==
    хохотал до слез..
    а запрещали, стращали и не пущали то как..
    клоуны.
    я лично За электронное голосование, НО не в том виде как это делается в сша и в рф..
    проблема Очевидна.
    вродебы Публична работа которая по определению должна быть доступна каждому для обозрения и проверки - наглухо закрыта разными фсб/фбр и политической секретностью.
    до тохе пох пока именно Подсчет голосов, а не только их сбор не будет проводится полностью Открытым образом - это все будет идти по сценарию Левых сша..
    то есть Фальсификации.

  3. 25.05.2021, 18:42
    Гость: ДВП

    А почему не во всех регионах? Уж фальсификации так фальсификации. И еще пытаются доказать что недовольство нарастает из за козней Запада. Оттуда подогревают будто бы недовольных. Вся страна скуплена Хосдепом,кругом его агенты.

  5. 25.05.2021, 18:17
    Гость: ну так

    наверное дешевле делать видимость существоания выборов, чем в открытую признать их отсутствие. Это местным можно любое фуфло скормить, а вот западным "партнерам" в открытую говорить что у тебя даже видимость выборов отсутствует может быть дороже чем симулировать их.

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