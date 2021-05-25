Названы регионы, в которых пройдет онлайн-голосование на выборах в Госдуму
В Telegram-канале Центризбиркома появился список российских регионов, в котором пройдет онлайн-голосование на сентябрьских выборах.
Дистанционное электронное голосование будет применяться в 7 регионах:
- Курская область – 647 208 пользователей с сопоставленной учетной записью на ЕПГУ;
- Мурманская область – 392 525;
- Нижегородская область – 1 581 325;
- Ростовская область – 2 096 574;
- Ярославская область – 633 507;
- Москва – 4 430 613;
- Севастополь – 214 288.
В Москве онлайн-голосование на предстоящих выборах будет организовано на платформе, которая была разработана мэрией, в остальных регионах - на платформе, созданной ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом», сообщает «Интерфакс».
При этом зампред Центризбиркома России Николай Булаев также заявил, что ЦИК намерен использовать систему дистанционного электронного голосования и на муниципальных выборах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто контролирует систему онлайн-голосования от общественности или наблюдателей ? Если никто, то вот вам возможность фальсифицировать результаты выборов.
В Telegram-канале Центризбиркома
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хохотал до слез..
а запрещали, стращали и не пущали то как..
клоуны.
я лично За электронное голосование, НО не в том виде как это делается в сша и в рф..
проблема Очевидна.
вродебы Публична работа которая по определению должна быть доступна каждому для обозрения и проверки - наглухо закрыта разными фсб/фбр и политической секретностью.
до тохе пох пока именно Подсчет голосов, а не только их сбор не будет проводится полностью Открытым образом - это все будет идти по сценарию Левых сша..
то есть Фальсификации.
А почему не во всех регионах? Уж фальсификации так фальсификации. И еще пытаются доказать что недовольство нарастает из за козней Запада. Оттуда подогревают будто бы недовольных. Вся страна скуплена Хосдепом,кругом его агенты.
Не важно ,как проголосовали-важно, как подсчитали...
наверное дешевле делать видимость существоания выборов, чем в открытую признать их отсутствие. Это местным можно любое фуфло скормить, а вот западным "партнерам" в открытую говорить что у тебя даже видимость выборов отсутствует может быть дороже чем симулировать их.