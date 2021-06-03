Как выбрать мусорный мешок?

16:13 3.06.2021

К сожалению, мусор окружает нас всегда и везде. Практически после каждого действия человеку приходится что-то куда-то выкидывать. Для того, чтобы грамотно утилизировать мусор, необходимо использовать специальные мусорные мешки. В этой статье мы поговорим про то, какие бывают мешки для мусора.

К сожалению, мусор окружает нас всегда и везде.

Практически после каждого действия человеку приходится что-то куда-то выкидывать. Для того, чтобы грамотно утилизировать мусор, необходимо использовать специальные мусорные мешки. В этой статье мы поговорим про то, какие бывают мешки для мусора.

Основные правила

Существует огромное количество разновидностей мусорных мешков, среди которых можно выделить:

1. Мешки для небольшого количества отходов подходят для домашних ведер, для офисных корзинок, а также маленьких производственных ведер на предприятии. Как правило, изготавливаются такие мусорные мешки из полиэтилена под действием низкого давления. Они обладают небольшой плотностью и варьируются от двадцати до двухсот сорока литров.

2. Мусорные мешки, предназначенные для бытового применения. Они используются в ресторанах общественного питания. Средний объем мешка позволяет выдерживать мусор до семи килограммов. Обладают средней плотностью и обычно объемом от тридцати до ста двадцати литров.

3. Строительные мешки, или мешки для тяжелого мусора. Особенностью является то, что они способны выдерживать нагрузку до пятидесяти килограммов. Так как обычно они используются для утилизации строительных отходов, их объем приравнивается от ста до трехсот литров.

Какие лучше выбрать: ПВД или ПНД?

Полиэтиленовые изделия делятся на две категории – ПВД и ПНД. Что же значат эти обозначения?

1. ПНД или пакеты низкого давления. Они достаточно неплотные и тонкие, но их преимуществом является способность хорошо растягиваться. В основном, они используются как упаковочный материал или для утилизации нетяжелого мусора, который человек выкидывает на постоянной основе. Их еще можно назвать хозяйственными.

2. ПВД, или пакеты из полиэтилена высокого давления. По сравнению с ПНД они более растяжимы, однако, из-за высокой плотности материалы они спокойно противодействуют внешним факторам и практически не прокалываются. Подходят для уборки улиц, утилизации строительного мусора, а также пищевых отходов.

Биоразлагаемые пакеты

Также, существуют мусорные мешки из материала, который разлагается в течении 2-3 лет. Они абсолютно безопасны для природы и загрязняют планеты. Можно сказать, что это новшество, однако, они находятся в потребительском спросе. Цветовая гамма может быть самая разнообразная: от черных оттенков до самых кислотных.

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