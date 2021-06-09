Зарубежные компании обяжут платить новый налог

Зарубежные корпорации будут платить 3% с дохода, который они получают от российских пользователей, пишет Forbes со ссылкой на свой источник в Министерстве цифрового развития.

Отмечается, что под новый налог попадут в том числе и крупные зарубежные маркетплейсы, которые должны будут заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян. 

В частности, тот же Facebook должен будет платить процент прибыли от суммы, которую компания заработала на платежах россиян или на монетизации их обезличенных данных. 

Предполагается, что сумма, полученная с данного налога, пойдет на льготы для отечественных цифровых компаний, так как их "больше невозможно финансировать из государственного бюджета".

Отмечается, что подобная практика существует в Великобритании, где подобный закон был введен 1 апреля 2021 года. 

По словам представителя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, закон о налоге для зарубежных компаний находится в разработке. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.06.2021, 13:10
    Гость: gvozd

    подобная практика существует в Великобритании, где подобный закон был введен 1 апреля 2021 года.
    --
    то есть это было принято недавно, а "практика существут'..
    на самом деле, это Показывает всю Аморальность Государства - это Паразит, пиявка сосущая кровь из человечества.
    что на самом деле они Постулируют, это то что Вы Все - Их Собственность.
    неважно Они приложили хоть палец к Созданию услуг или к тому что вы делаете - Вы Должны Им просто потому что существуете.
    это и есть Рабство, если что.
    теперь Конкретно.
    допустим есть фирма в далеком парагвае.. и там значит некий инженер учился, ночей не спал - Создал что-то..
    его Государство к этому НЕ приложило Вообще НИЧЕГО и Ваше Государство к Этому НЕ имеет Никакого Отношения.
    скорее наоборот - оно Активно Вам Мешало создать такое-же чудо.
    и вот Теперь, почему-то.. У Вас Конфискуют 3%(пока) когда вы платите Свои Заработанные и уже Многократно обложенные Конфисациями деньги за то что продает далекий инженер из парагвая..
    это Фундаментально Коррумпированная и Аморальная ситуация.
    Само Государство от этого Не откажется Никогда.
    эта банда кровососов будет продолжать Паразитировать пока вы это Позволяете.

  3. 09.06.2021, 12:51
    Гость: Значит ли это,

    что офшорные компании также будут платить этот налог? Ведь они по определению зарубежные. Тогда все сетевые ритейлы еще задерут цены минимум на 6 % (3+3) - и это продукты питания.

  4. 09.06.2021, 11:06
    Гость: Гость

    Не уйдут. Во-первых, им везде сейчас повышают/вводят налоги на их огромные прибыли. А во-вторых, у них же не всю прибыль забирают, не обеднеют.

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