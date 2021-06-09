Зарубежные компании обяжут платить новый налог

09:06 9.06.2021

Зарубежные корпорации будут платить 3% с дохода, который они получают от российских пользователей, пишет Forbes со ссылкой на свой источник в Министерстве цифрового развития.

Отмечается, что под новый налог попадут в том числе и крупные зарубежные маркетплейсы, которые должны будут заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.

В частности, тот же Facebook должен будет платить процент прибыли от суммы, которую компания заработала на платежах россиян или на монетизации их обезличенных данных.

Предполагается, что сумма, полученная с данного налога, пойдет на льготы для отечественных цифровых компаний, так как их "больше невозможно финансировать из государственного бюджета".

Отмечается, что подобная практика существует в Великобритании, где подобный закон был введен 1 апреля 2021 года.

По словам представителя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, закон о налоге для зарубежных компаний находится в разработке.