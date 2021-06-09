Зарубежные компании обяжут платить новый налог
Зарубежные корпорации будут платить 3% с дохода, который они получают от российских пользователей, пишет Forbes со ссылкой на свой источник в Министерстве цифрового развития.
Отмечается, что под новый налог попадут в том числе и крупные зарубежные маркетплейсы, которые должны будут заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.
В частности, тот же Facebook должен будет платить процент прибыли от суммы, которую компания заработала на платежах россиян или на монетизации их обезличенных данных.
Предполагается, что сумма, полученная с данного налога, пойдет на льготы для отечественных цифровых компаний, так как их "больше невозможно финансировать из государственного бюджета".
Отмечается, что подобная практика существует в Великобритании, где подобный закон был введен 1 апреля 2021 года.
По словам представителя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, закон о налоге для зарубежных компаний находится в разработке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Щас, только разгон наберут!
подобная практика существует в Великобритании, где подобный закон был введен 1 апреля 2021 года.
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то есть это было принято недавно, а "практика существут'..
на самом деле, это Показывает всю Аморальность Государства - это Паразит, пиявка сосущая кровь из человечества.
что на самом деле они Постулируют, это то что Вы Все - Их Собственность.
неважно Они приложили хоть палец к Созданию услуг или к тому что вы делаете - Вы Должны Им просто потому что существуете.
это и есть Рабство, если что.
теперь Конкретно.
допустим есть фирма в далеком парагвае.. и там значит некий инженер учился, ночей не спал - Создал что-то..
его Государство к этому НЕ приложило Вообще НИЧЕГО и Ваше Государство к Этому НЕ имеет Никакого Отношения.
скорее наоборот - оно Активно Вам Мешало создать такое-же чудо.
и вот Теперь, почему-то.. У Вас Конфискуют 3%(пока) когда вы платите Свои Заработанные и уже Многократно обложенные Конфисациями деньги за то что продает далекий инженер из парагвая..
это Фундаментально Коррумпированная и Аморальная ситуация.
Само Государство от этого Не откажется Никогда.
эта банда кровососов будет продолжать Паразитировать пока вы это Позволяете.
что офшорные компании также будут платить этот налог? Ведь они по определению зарубежные. Тогда все сетевые ритейлы еще задерут цены минимум на 6 % (3+3) - и это продукты питания.
Не уйдут. Во-первых, им везде сейчас повышают/вводят налоги на их огромные прибыли. А во-вторых, у них же не всю прибыль забирают, не обеднеют.
ударим трёхпроцентным налогом.