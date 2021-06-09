Путин сравнил законопроект о коренных народах Украины с правилами нацистов

21:32 9.06.2021

Президент России Владимир Путин отреагировал на законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах, в список которых не включили русских. Он сказал, что отрицательно относится к этой инициативе, сравнив ее с «практикой нацистской Германии».

«Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться? Наверное, нужно вспомнить, как возникла Украина, как государство. Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину»,—цитирует Путина «Коммерсант». Он предположил, что Запад никак не отреагирует на этот законопроект.

Президент России сообщил, что подумает над тем, чтобы написать об этом отдельную статью. «Говорить о русских как о некоренном народе — это просто некорректно. Это смешно и глупо, не соответствует истории абсолютно. Это первое. Второе — деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии»,— сказал президент России.

«А как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, может у него кровь намешанная. Что делать с этими людьми? Им что будут как в нацистской Германии мерить черепа, другие части тела циркулем?»,— добавил Путин.