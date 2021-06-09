Путин сравнил законопроект о коренных народах Украины с правилами нацистов
Президент России Владимир Путин отреагировал на законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах, в список которых не включили русских. Он сказал, что отрицательно относится к этой инициативе, сравнив ее с «практикой нацистской Германии».
«Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться? Наверное, нужно вспомнить, как возникла Украина, как государство. Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину»,—цитирует Путина «Коммерсант». Он предположил, что Запад никак не отреагирует на этот законопроект.
Президент России сообщил, что подумает над тем, чтобы написать об этом отдельную статью. «Говорить о русских как о некоренном народе — это просто некорректно. Это смешно и глупо, не соответствует истории абсолютно. Это первое. Второе — деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии»,— сказал президент России.
«А как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, может у него кровь намешанная. Что делать с этими людьми? Им что будут как в нацистской Германии мерить черепа, другие части тела циркулем?»,— добавил Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто такие "коренные народы"? Фактически - это предыдущие завоеватели.
ООН даёт очень сложное и путаное определение коренного народа. Из него явствует, что претенденту на статус коренного народа необходимо быть слаборазвитым и завоёванным кем-то. Но как быть с тем, если такой народ сам перед этим тоже завоевал кого-то такого же? Например, крымские татары в Крыму, называющие себя коренным народом полуострова, появились там только в XIII столетии и при этом завоевали, колонизовали, поставили в зависимое положение народы, столетиями жившие в Крыму раньше: греков, армян, славян, караимов. Якуты пришли на территорию современной Якутии в XV веке и частично поработили, частично оттеснили прежнее население – эвенков, юкагиров, чукчей. На пространства Южной Африки негроидные народы банту пришли в начале I тысячелетия н.э. и вытеснили племена койсанской расы (бушменов и готтентотов) в пустыни, то есть выступили в роли колонизаторов задолго до прихода сюда европейцев. Поэтому понятием «коренной народ» легко спекулировать в политических целях.
Уважаемый Владимир Владимирович, посмотрите как действуют США и Израиль в отношении этих вопросов.
Но Вы постоянно врете нам и ЛДНР тому подтверждение.
чего забулькал. Проект для начала прочти. Понимаю, лениво. Пургу гнать легче.
Интересно а как теперь в незалежности будут обосновывать тезис "Киев мать городов русских" если русские по версии незалежности там вообще не жили никогда? Выходит сейчас в ненечке будет взрыв моска, они выдвинули две взаимоисключающих доктрины. И в правоте каждой уверены. Может вместо моска там пуканы будут лопат от напряжения движения мыслей, трудно сказать. Но точно будут пытаться обосновать две теории одновременно.
А Гегемон лицимерит, как будто он не понимает, что на само деле хасиды творят на Украине. Последний полу украинец правивший пост советской Украиной был Кучма.Последние три- 100% галахические евреи и с оголтелой русофобией.
неужели ты думаешь, что Солнцеликий не знал о тех процессах, которые идут в территории 404.
Он понимал, что России нужен Крым, а другого такого шанса не представится.