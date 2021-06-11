Директор ФБК* Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

16:37 11.06.2021

Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан в России экстремистской организацией и иноагентом) объявлен в федеральный розыск.

Карточка с его данными появилась в базе МВД. При этом в карточке не указывается номер статьи Уголовного кодекса, на основании которой Жданова объявили в розыск, пишет РБК. Сам Жданов в своем Instagram заявил, что не знает, с чем именно связан розыск. «Наверное с десятком уголовных дел, которые на меня завели», - написал он.

«Будем пытаться узнать (в связи с каким уголовным делом объявлен в розыск - прим.ред.), но боюсь, что в ближайшее время у нас это не получится. Думаю, что опасаться нет смысла», - заявил адвокат Жданова Владимир Воронин.