Директор ФБК* Иван Жданов объявлен в федеральный розыск
Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан в России экстремистской организацией и иноагентом) объявлен в федеральный розыск.
Карточка с его данными появилась в базе МВД. При этом в карточке не указывается номер статьи Уголовного кодекса, на основании которой Жданова объявили в розыск, пишет РБК. Сам Жданов в своем Instagram заявил, что не знает, с чем именно связан розыск. «Наверное с десятком уголовных дел, которые на меня завели», - написал он.
«Будем пытаться узнать (в связи с каким уголовным делом объявлен в розыск - прим.ред.), но боюсь, что в ближайшее время у нас это не получится. Думаю, что опасаться нет смысла», - заявил адвокат Жданова Владимир Воронин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Могу пожелать парню, не важно какого он цвета на данном этапе, главное делают нужную работу. Работайте люди
За озвученные махинации и дворец?
Надо же.Как некоторые радуются этому событию.Наверное считают,что все идет правильно.Бедные.Хотя... "Воробей в клетке для орлов - свободен." ( С.Е.Лец).
пиндосовские
из-за происков Ивана Жданова? Понятно. А Киргизия уже запуталась под кого ложиться. Не впервой.