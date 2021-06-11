Директор ФБК* Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

Иван Жданов

Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан в России экстремистской организацией и иноагентом) объявлен в федеральный розыск.

Карточка с его данными появилась в базе МВД. При этом в карточке не указывается номер статьи Уголовного кодекса, на основании которой Жданова объявили в розыск, пишет РБК. Сам Жданов в своем Instagram заявил, что не знает, с чем именно связан розыск. «Наверное с десятком уголовных дел, которые на меня завели», - написал он.

«Будем пытаться узнать (в связи с каким уголовным делом объявлен в розыск - прим.ред.), но боюсь, что в ближайшее время у нас это не получится. Думаю, что опасаться нет смысла», - заявил адвокат Жданова Владимир Воронин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.06.2021, 22:02
    Гость: Только хорошего

    Могу пожелать парню, не важно какого он цвета на данном этапе, главное делают нужную работу. Работайте люди

  3. 11.06.2021, 21:18
    Гость: *

    Надо же.Как некоторые радуются этому событию.Наверное считают,что все идет правильно.Бедные.Хотя... "Воробей в клетке для орлов - свободен." ( С.Е.Лец).

  5. 11.06.2021, 20:00
    Гость: Это все

    из-за происков Ивана Жданова? Понятно. А Киргизия уже запуталась под кого ложиться. Не впервой.

Все комментарии (16)
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