Правительство хочет ввести акцизы на сахаросодержащие напитки

10:05 23.06.2021

Правительство обсуждает идею о введении акцизов на сладкие напитки, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Как сообщили изданию в Минсельхозе, ведомству поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным". Само ведомство данную идею не одобряет, так как это создаст риски роста цен, снижения производства и потребления напитков, сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка.

Параллельно ведется обсуждение вопроса с другими ведомствами, в частности о "целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители"

Ставка акциза может устанавливаться в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в размере от 10 до 20 млрд рублей.