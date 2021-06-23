Правительство хочет ввести акцизы на сахаросодержащие напитки

Правительство обсуждает идею о введении акцизов на сладкие напитки, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Как сообщили изданию в Минсельхозе, ведомству поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным". Само ведомство данную идею не одобряет, так как это создаст риски роста цен, снижения производства и потребления напитков, сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка. 

Параллельно ведется обсуждение вопроса с другими ведомствами, в частности о "целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители"

Ставка акциза может устанавливаться в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в размере от 10 до 20 млрд рублей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 23.06.2021, 15:07
    Гость: Carlos

    На мозоли акциза нету... Ввести акциз на мозоли - вот и укрепятся скрепы духовные. А кто безмозольный - тем налог на отсутствие мозолейю

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