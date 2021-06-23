Правительство хочет ввести акцизы на сахаросодержащие напитки
Правительство обсуждает идею о введении акцизов на сладкие напитки, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
Как сообщили изданию в Минсельхозе, ведомству поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным". Само ведомство данную идею не одобряет, так как это создаст риски роста цен, снижения производства и потребления напитков, сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка.
Параллельно ведется обсуждение вопроса с другими ведомствами, в частности о "целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители"
Ставка акциза может устанавливаться в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в размере от 10 до 20 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А если в сладких напитках не сахар, тады как?
Предложи!По месту жительства!
Что бы такого сделать плохого, трам-пам-пам.
Вы подрываете духовные скрепы...
На мозоли акциза нету... Ввести акциз на мозоли - вот и укрепятся скрепы духовные. А кто безмозольный - тем налог на отсутствие мозолейю