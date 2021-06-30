«Фонд Ходорковского» и еще три организации признаны нежелательными в РФ

Работа в России иностранных неправительственных организаций (НПО) «Фонд Ходорковского» (Великобритания), «Фонд Будущее России» (Великобритания), «Оксфордский российский фонд» (Великобритания) и «Европейский выбор» (Франция) была признаны генпрокураторой России нежелательной.

«Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, который запрещает россиянам и российским организациям принимать участие в работе НПО, признанных в России нежелательными, за пределами страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2021, 22:56
    Гость: Страна и государство ведь не одно и то же!

    Оно врагом смертельным ей приходиться может:
    Если стране, к примеру, навязан паханат,
    То в оной "нежелателен" его ли супостат?

  2. 30.06.2021, 21:26
    Гость: помню

    Гяуляйтер восточных территорий считал партизанские отряды нежелательными организациями.

  3. 30.06.2021, 20:44
    Гость: p10669

    Признаны нежелательными. Тоже мне формулировка. Вполне в духе либерастической власти. Гнать их надо поганой метлой. И тех, и других.

  4. 30.06.2021, 20:38
    Гость: demos

    Значит, стоящие организации, раз представляют опасность нынешней оккупационной власти.

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