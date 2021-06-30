«Фонд Ходорковского» и еще три организации признаны нежелательными в РФ
Работа в России иностранных неправительственных организаций (НПО) «Фонд Ходорковского» (Великобритания), «Фонд Будущее России» (Великобритания), «Оксфордский российский фонд» (Великобритания) и «Европейский выбор» (Франция) была признаны генпрокураторой России нежелательной.
«Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», - сообщается на сайте ведомства.
Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, который запрещает россиянам и российским организациям принимать участие в работе НПО, признанных в России нежелательными, за пределами страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Оно врагом смертельным ей приходиться может:
Если стране, к примеру, навязан паханат,
То в оной "нежелателен" его ли супостат?
Гяуляйтер восточных территорий считал партизанские отряды нежелательными организациями.
Признаны нежелательными. Тоже мне формулировка. Вполне в духе либерастической власти. Гнать их надо поганой метлой. И тех, и других.
Значит, стоящие организации, раз представляют опасность нынешней оккупационной власти.