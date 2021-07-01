Корона для Путина слишком тяжела

Стоп-кадр из видеотрансляции

Глава государства, наделенный неограниченной властью, должен был бы объяснить причины страшных неудач, назвать виновных, покаяться за ошибки. И объяснить нации, что он теперь предпримет. Но президент отказывается нести ответственность 

К «Прямой линии с Владимиром Путиным» можно отнестись двояко. Как к старомодной телепрограмме, которая к концу второго десятилетия своего существования проводится по инерции и претендует только на поддержание невысокого, но стабильного рейтинга. И как к поводу обратиться к стране — рассказать, что будет предпринято в этот тяжелый час.

В предыдущие день–два Путин устраивал срочные совещания с приближенными и просто знающими людьми. И некоторые из них, видимо, сказали, что бывают моменты, когда автократ просто обязан взять ответственность на себя. Отойти в сторону он не может уже в силу самого своего статуса.

Однако вождь совершил невозможное. Формально говоря, он последовал советам и уделил ковиду первые 25 минут из тех 220-ти, которые заняло мероприятие. Но по существу с первой до последней минуты это была все та же ненужная «прямая линия», только еще слабее и скучнее обычной.

Возможно, наконец принесли плоды усилия по воспрепятствованию всему, что работает, — ведь именно об этом любой наш новый закон и почти каждое очередное начальственное действие. Ничто не фунционировало нормально. Техническая сторона передачи подкачала как никогда. Просители выпадали из кадра. Звук исчезал. Унылые необаятельные ведущие дергались в креслах или бродили по студии как сонные мухи.

Разбирать 195 минут «нековидной» части шоу нет причин еще и потому, что в них не содержалось абсолютно ничего. Государственные телекомментаторы по долгу службы размышляют над тайным смыслом путинского утверждения, будто потопление британского эсминца не повлекло бы мировой войны, или его слов о поисках преемника и видах на отставку. А я от этой обязанности свободен и не ищу там, где не прятали. Это то, что старые интеллигенты называли «нечто в перьях» — многозначительное, но лишенное всякого смысла.

Путин не воспользовался даже возможностью поагитировать за «ЕР», а только заметил, что ценит ее за то, что она не боится быть непопулярной. И даже уходящую Госдуму похвалил лишь за отвагу перед лицом ковида. Ведь, несмотря на опасность заразиться, депутаты (а от себя мы добавим: лишь некоторые из них) являлись в зал, чтобы нажать на кнопки, благодаря чему управление страной не было потеряно. Кстати, думцы — единственная группа граждан, которая удостоилась похвалы вождя за борьбу с эпидемией. Поняли, кто нас спас?

Если рассуждать нормальным образом, то глава государства, наделенный неограниченной властью, должен был бы сейчас объяснить причины страшных неудач, назвать виновных, покаяться за ошибки. И объяснить нации, что он теперь предпримет: как быстро и с какой степенью обязательности проведет вакцинацию; выдаст ли принужденным к прививанию медицинские страховки; откроет ли страну для иностранных вакцин; станет ли вводить карантинные ограничения — и если да, то в каких случаях; будет ли из казны вознаграждать за потерянные доходы и зарплаты; и конечно, что будет немедленно сделано для врачей и медучреждений.

Все это можно было объявить безо всяких «линий», а можно и через «линию» — в виде ответов на заранее заготовленные вопросы. Люди не стали бы придираться.

Вместо этого глава России сформулировал всего одно конкретное сообщение: что он привился «Спутником», а не «ЭпиВакКороной». Все прочие его «ковидные» высказывания являются лишь формулами ухода от ответственности.

Он против обязательной вакцинации. Но вовсе не против, если ее организуют начальники на местах. Даже напомнил о давнем законе, который им это позволяет. Закон и правда есть. Но удобно ли перекладывать такое судьбоносное решение на чиновников исполнительного звена? Вождь считает, что удобно. В случае чего на них можно будет свалить и вину. А то, что на пике эпидемии это вгоняет машину управления в растерянность, — вопрос второстепенный.

Он также против локдаунов. Но не обещает, что их не будет. Вот ведите себя хорошо, и их не понадобится вводить. А если что пойдет не так, то не обижайтесь — найдем кого-нибудь, кто их вам объявит.

Что же касается медстраховок для тех, кого прививают обязательным порядком, то среди двух миллионов вопросов, поступивших от народа, о них нет ни одного — это ведь деньги, а их на пустяки решено не тратить. И конечно же, не пришло ни одной просьбы ввезти всякие пфайзеры и модерны — у нас тоже есть Биг Фарма, и уж она себя от конкурентов защитит.

Державец полумира, всегда такой брутальный, запросто принимает роль доброго советчика и сентиментального воспоминателя. Тому, кто хочет понять, есть ли у него противопоказания к вакцинации, тоном знатока рекомендует обращаться к медикам, которые «вас ведут как своего пациента», а не в прививочные пункты, ведь в них «работают медсестры и так далее». И, конечно, вздыхает о безвозвратной советской дисциплине: «Я жил в простой рабочей семье. У меня родители были рабочими. Кто их там спрашивал? И меня никто не спрашивал. В очередь выстроили в медкабинет: пам-пам-пам, всем сделали, всё, до свидания. Но зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекциями…»

Это вовсе не приказы и не деловые ориентиры. Глава государства подает их лишь в качестве необязательных рассуждений — и именно поэтому без проблем берет обратно. Сообщает, например, что 10% привитых потом заболевают — видимо, имея в виду, что вероятность заразиться у них раз в 10 ниже. А чуть позже, со ссылкой на вице-премьера Голикову, ему говорят, что не 10%, а 2,5%, и вождь сразу соглашается: «Спасибо Татьяне Алексеевне. Она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально. Она знает, о чем говорит».

Прав в этом заочном споре как раз Путин. Но ключевые слова тут о другом: главной сегодняшней бедой, коронавирусом, «ежедневно и профессионально» занимается не глава государства, а чиновница, стоящая на две ступени ниже премьер-министра.

Перекладывание на нее обязанности «знать, о чем говорит» — это не самоуничижение. Это продолжающийся отказ нести ответственность. Путин, видимо, раз и навсегда решил для себя, что «корона» слишком тяжела для него.

Признаюсь, не догадывался, что наша система может такое выдержать. Но смогла. «Линии» нет конца.

Источник: Росбалт
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.07.2021, 22:22
    Гость: Что имеем не храним - потерявши плачем.

    А что, был у нас хоть один верховный правитель, которым при его правлении в народе были довольны?
    Бухтели и плевались абсолютно на всех, при ком мне пришлось пожить, начиная с кукурузника Хрущева. Над Брежневым-Черненко смеялись за их маразм. Горбачева сразу прозвали меченым подкаблучником, а после вовсе возненавидели. Ельцин-алкаш, свалившийся с моста в реку, был ненавистным объектом насмешек за реформы. Был еще Андропов, но очень недолго и того не распробовали, а просто боялись. Как, говорят, боялись и Сталина.
    И это при том, что тогда не было интернета для разгула хейтеров. Лишь всякие шу-шу дома на кухне и в курилке с оглядкой на КГБ.
    Так что неудивительно, что и на нынешнего верховного так лают при нынешней свободе слова.
    Но сравнив объективно нынешнего с предыдущими, определенно ясно - наезжают на него зря. Прежние генсеки в основном в свое правление проматывали тот импульс развития, который получила страна при Сталине. И промотали вдрызг!
    Нынешний верховный получил страну на последнем издыхании, еще лет 5 и упали бы до уровня ниже нынешнего украинского. И он страну таки сумел вытащить из того ада.
    Так что здешней публике скажу - вы просто жизни не знаете. Власть никогда не любят, но если объективно оценить, то нынешний верховный получше прочих будет.
    Не по делу, не по правде тут написано 90% реплик. Жаль, но верную оценку дадут нашей эпохе будущие историки лет через 20, большинство из современников не способны здраво оценить текущий исторический период.

  2. 01.07.2021, 22:21
    Гость: Val/

    Извиняются, обычно, интеллигентные, культурные люди, которые чувствуют себя виноватыми, даже, если это не совсем их вина. Этот "господин", по-видимому, виноватым себя не считает - народ ему мешает. Вот, они (он и шобла единомышленников) и решили, пока не поздно, переизбрать народ, разбавив его кавказцами и азиатами, для которых Россия не является Родиной, а стадом дойных коров.

  3. 01.07.2021, 22:13
    Гость: Не можешь -научим, не хочешь- заставим!

    Во время Великой Отечественной войны на Украине тоже было много коллаборантов с фашистскими захватчиками.
    Которые казнили, сжигали заживо несогласных с оккупацией!
    /
    Нынешние украинские нацисты с фашистской символикой, тоже расстреливали людей в Киеве на Майдане, жгли людей в Одессе, издевались над Беркутовцами, глумились над Православными, захватывая их Храмы....
    А сколько это гнильё порушило памятников Ленину и другим историческим личностям!
    Поистине - "Иваны, не помнящие родства" и потерявшие человеческий облик!
    "Дикие пляски" и прыжки под слоган "Москаляку на гиляку", "москалей на ножи" и пр.
    Вы ЗВЕРИ, хохлы!!!
    Теперь вы хотите вернуть Русский Крым и непокорный Донбасс с помощью современных фашистов из НАТО. Не получится!
    Поперхнётесь своей злобой и ненавистью к России и к её народу!

  4. 01.07.2021, 22:12
    Гость: Val/

    Как можно сравнивать советских Атлантов с этими ..... извините, чуть не ругнулся матом:(

  5. 01.07.2021, 22:07
    Гость: товарищу профессору Преображенскому

    "Глава государства, наделенный неограниченной властью, никому ничего не должен объяснять!" Потому, что, каждому дураку и так все давно ясно.

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