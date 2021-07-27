В топ-20 безопасных авиакомпаний не вошел ни один российский перевозчик

17:21 27.07.2021

Специалисты AirlineRatings.com представили ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира, который основан на их безопасности и комфорте пассажиров. В топ-20 лучших компаний ни один российский перевозчик не вошел.

Лучшей авиакомпанией по итогам минувшего года была признана катарская Qatar Airways. AirlineRatings.com особо подчеркивает, что компания первой в отрасли подтвердила полное соответствие антиковидным стандартам.

В топ-5 перевозчиков также вошли крупнейшая авиакомпания Новой Зеландии Air New Zealand, сингапурская Singapore Airlines, крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways и Emirates Airlines со штаб-квартирой в Дубае. В номинации эконом-класс победила Air New Zealand, лучшим лоукостером признана вьетнамская Vietjet Air, лучшее бортовое питание специалисты признали за Qatar Airways.

В этом году рейтинг Top Airlines in the World был составлен по другим параметрам, нежели до пандемии, пишет CNBC. В этот раз эксперты учитывали соблюдение стандарта антикоронавирусных мер, а вот прибыльность как критерий была исключена из рейтинга.

Лучшими авиакомпаниями признаются перевозчики с семью звездами безопасности, всего в мире таких около 150. Из российских компаний семь звезд получили S7, «Нордавиа» и «Россия». «Аэрофлот» заработал три звезды (компанию подвели авиакатастрофы в последние 10 лет), его «дочка» «Победа» — шесть звезд, UTair — только две звезды.