В топ-20 безопасных авиакомпаний не вошел ни один российский перевозчик

© KM.RU, Кирилл Зыков

Специалисты AirlineRatings.com представили ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира, который основан на их безопасности и комфорте пассажиров. В топ-20 лучших компаний ни один российский перевозчик не вошел.

Лучшей авиакомпанией по итогам минувшего года была признана катарская Qatar Airways. AirlineRatings.com особо подчеркивает, что компания первой в отрасли подтвердила полное соответствие антиковидным стандартам.

В топ-5 перевозчиков также вошли крупнейшая авиакомпания Новой Зеландии Air New Zealand, сингапурская Singapore Airlines, крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways и Emirates Airlines со штаб-квартирой в Дубае. В номинации эконом-класс победила Air New Zealand, лучшим лоукостером признана вьетнамская Vietjet Air, лучшее бортовое питание специалисты признали за Qatar Airways.

В этом году рейтинг Top Airlines in the World был составлен по другим параметрам, нежели до пандемии, пишет CNBC. В этот раз эксперты учитывали соблюдение стандарта антикоронавирусных мер, а вот прибыльность как критерий была исключена из рейтинга.

Лучшими авиакомпаниями признаются перевозчики с семью звездами безопасности, всего в мире таких около 150. Из российских компаний семь звезд получили S7, «Нордавиа» и «Россия». «Аэрофлот» заработал три звезды (компанию подвели авиакатастрофы в последние 10 лет), его «дочка» «Победа» — шесть звезд, UTair — только две звезды.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.07.2021, 18:39
    Гость: Иван Иваныч

    Немного деталей из этого списка.
    Цифры это количество погибших за последние 30 лет.

    39 Аэрофлот/ 182
    41 AIR FRANCE /344
    44. US AIRWAYS/ 220
    49. Iberia/ 199
    ____
    Понятно что заголовок задуман доя обсуждения в стиле « фу как в России все плохо». Но накладочка: мы опередили Эйр Франс и прочие гранды.

  3. 27.07.2021, 18:09
    Гость: Потомок Чингисхана: "В 1238-40 гг. тоже так было"

    Aero Mongolia ***** (пять звезд из семи). Aeroflot *** (три звезды).

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