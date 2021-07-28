Минпромторг предложил установить новый праздник в России

Минпромторг предложил установить в России новый праздник — День качества, пишет РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего указа президента.

Согласно документу, праздник предлагается отмечать во второй четверг ноября. В этот же день отмечается Всемирный день качества, к которому приурочено вручение премий правительства в области качества.

В ведомстве пояснили, что установление данного праздника "необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации".

"Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам", - добавляют в министерстве.

Отмечается, что документ разработан в соответствии  с правилами утверждения памятных дней: они вводятся распоряжением главы государства в связи со знаменательными событиями и датами, которые имеют особое значение для страны и общества.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.07.2021, 17:30
    Гость: Евгений В

    В РФ, где нельзя верить ни кому и ни чему, внедрение такого мероприятия просто кощунство. Трудно поверить, что в РФ остался хоть один человек, доверяющий информации власти об условиях проживания. Сплошная ложь и ханжество на всех направлениях.

  4. 28.07.2021, 16:11
    Гость: Надо установить

    Праздник Прздников. И праздновать его ааждый день. Будние дни отменить.

  5. 28.07.2021, 15:48
    Гость: Алексан-ич

    У нас президент - праздник. Постоянный. И никуда от него не денешься, мать его.

Все комментарии (14)
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