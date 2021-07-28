Минпромторг предложил установить новый праздник в России
Минпромторг предложил установить в России новый праздник — День качества, пишет РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего указа президента.
Согласно документу, праздник предлагается отмечать во второй четверг ноября. В этот же день отмечается Всемирный день качества, к которому приурочено вручение премий правительства в области качества.
В ведомстве пояснили, что установление данного праздника "необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации".
"Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам", - добавляют в министерстве.
Отмечается, что документ разработан в соответствии с правилами утверждения памятных дней: они вводятся распоряжением главы государства в связи со знаменательными событиями и датами, которые имеют особое значение для страны и общества.
Комментарии читателей Оставить комментарий
День сурка ...
А,куда деваться..146%электората стабильно доверяют -больше некому .
В РФ, где нельзя верить ни кому и ни чему, внедрение такого мероприятия просто кощунство. Трудно поверить, что в РФ остался хоть один человек, доверяющий информации власти об условиях проживания. Сплошная ложь и ханжество на всех направлениях.
Праздник Прздников. И праздновать его ааждый день. Будние дни отменить.
У нас президент - праздник. Постоянный. И никуда от него не денешься, мать его.