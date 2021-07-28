Минпромторг предложил установить новый праздник в России

09:45 28.07.2021

Минпромторг предложил установить в России новый праздник — День качества, пишет РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего указа президента.

Согласно документу, праздник предлагается отмечать во второй четверг ноября. В этот же день отмечается Всемирный день качества, к которому приурочено вручение премий правительства в области качества.

В ведомстве пояснили, что установление данного праздника "необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации".

"Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам", - добавляют в министерстве.

Отмечается, что документ разработан в соответствии с правилами утверждения памятных дней: они вводятся распоряжением главы государства в связи со знаменательными событиями и датами, которые имеют особое значение для страны и общества.