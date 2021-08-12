Минздрав вновь предлагает поднять возраст для продажи алкоголя
Минздрав России предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишет газета "Известия".
Ведомство предлагает внести поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". В частности, предлагается установить запрет на продажу напитков с содержанием спирта более 16,5 процента для лиц, не достигших 21 года.
Как пишет издание, сейчас проект проходит оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине" и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства, где будет принято решение о внесении проекта в Госдуму.
В пояснительной записке к документу говорится, что согласно результатам медицинских исследований, употребление алкоголя негативно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года. Употребление алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья.
Ведомство впервые выступило с данной инициативой в 2019 году, однако Минфин подверг документ критике, сославшись на Конституцию, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Минздрав-преступная организация. Из за его некомпетентности за год погибло около 100 тыс. граждан РФ. За такие «достижения» всю верхушку было бы неплохо расстрелять к чертовой матери!
До 65 лет!
В РФ это не реализуемо, государственный аппарат РФ ни на что не способен, кроме репрессий против противников обнуленного и простого народа. А то что постоянно рекламируется кремлем через ТВ - обычное ханжество и ложь.
В РФ, как бы два государства с разными законами и обязанностями: одно для кремдевских сидельцев и их окружения, второе для простого населения.
не будут голосовать за ер.
Если молодняк не будет бухать, он будет упарываться наркотой. Даёшь больше наркоманов, хороших и разных! Пример - США, там бухло с 21 года.
Сказочные ... (сами знаете кто).