Минздрав вновь предлагает поднять возраст для продажи алкоголя

09:05 12.08.2021

Минздрав России предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишет газета "Известия".

Ведомство предлагает внести поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". В частности, предлагается установить запрет на продажу напитков с содержанием спирта более 16,5 процента для лиц, не достигших 21 года.

Как пишет издание, сейчас проект проходит оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине­" и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства, где будет принято решение о внесении проекта в Госдуму.

В пояснительной записке к документу говорится, что согласно результатам медицинских исследований, употребление алкоголя негативно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года. Употребление алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Ведомство впервые выступило с данной инициативой в 2019 году, однако Минфин подверг документ критике, сославшись на Конституцию, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.