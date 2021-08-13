В Москве сняли часть антиковидных ограничений

11:18 13.08.2021

В Москве с 13 августа отменено обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников организаций и предприятий, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что данная мера остается рекомендательной, в случае, если это не приведет к ущербу для работы организаций.

Вместе с тем для работодателей сохраняется обязанность мерить температуру у сотрудников перед началом работы и не пускать на рабочие места работников с проявлениями симптомов ОРВИ. Требование организовать термометрию персонала каждые 4 часа и каждые 14 дней тестировать не менее 10% сотрудников на СOVID-19 - отменяется.

Также отменяются ограничения на посещение зоопарков, включая крытые павильоны.

По словам Собянина, как минимум первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,5 млн жителей города.

"Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино, - добавил столичный градоначальник.