В Москве сняли часть антиковидных ограничений

В Москве с 13 августа отменено обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников организаций и предприятий, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что данная мера остается рекомендательной, в случае, если это не приведет к ущербу для работы организаций.

Вместе с тем для работодателей сохраняется обязанность мерить температуру у сотрудников перед началом работы и не пускать на рабочие места работников с проявлениями симптомов ОРВИ. Требование организовать термометрию персонала каждые 4 часа и каждые 14 дней тестировать не менее 10% сотрудников на СOVID-19 - отменяется.

Также отменяются ограничения на посещение зоопарков, включая крытые павильоны. 

По словам Собянина, как минимум первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,5 млн жителей города. 

"Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино, - добавил столичный градоначальник.

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