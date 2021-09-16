Выездным группам МИД и МВД поручили вернуть на родину 500 тысяч россиян
Правительство России утвердило план по добровольному переселению на родину соотечественников, проживающих за рубежом. До 2030 года в страну планируется вернуть не менее 500 тысяч граждан, уехавших из России, пишет Finanz.ru со ссылкой на постановление кабмина о внесении поправок в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
Переселение, согласно документу, следует организовать «путем предоставлению переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета».
Заниматься возвращением на родину эмигрантов будут временные выездные группы МИДа и МВД. Они будут лично выезжать за границу и убеждать соотечественников переехать в РФ.
В обязанности временных групп будет входить информирование россиян-эмигрантов о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
По данным Всемирного банка на 2017 год, 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы за рубежом. В относительном выражении потери составляют 7,4% населения. Если исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста и детей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предателям всегда будет дан шанс раскаяться, вернуться и искупить бегство самоотверженным трудом на благо Родины.
Если же они не воспользуются этим шансом, то свое слово скажет Товарищ Маузер.
вы сами оттуда скоро все свалите.
Ща ломанутся назад старые евреи...В Израиле ловить нечего, там всех силком обкалывают, устроили им там концлагерь. Вот они то и ломанутся сюда, а там жилье в аренду сдадут... Как вы поняли о коренных русских народах речи не идет
Только в одной Латвии 220 491 Ваших соотечественников с статусом не гражданина. С удовольствием их вернем. Уж так им унас плохо, что никак не выгнать.
Товарищ! Вы отравлены!
— Кто отравлен? — закричал Остап, вырываясь. — Пустите!
— Товарищ, вы отравлены газом, — радостно повторил санитар. — Вы попали в отравленную зону! Видите, газовая бомба.
На мостовой действительно лежал ящичек, из которого поспешно выбирался густой дым. Подозрительные брюки были уже далеко. В последний раз они сверкнули между двух потоков дыма и пропали. Остап молча и яростно выдирался. Его держали уже шесть масок.
— Кроме того, товарищ, вы ранены осколком в руку. Не сердитесь, товарищ! Будьте сознательны.Вы же знаете, что идут маневры. Сейчас мы вас перевяжем и отнесем в газоубежище.