Выездным группам МИД и МВД поручили вернуть на родину 500 тысяч россиян

23:54 16.09.2021

Правительство России утвердило план по добровольному переселению на родину соотечественников, проживающих за рубежом. До 2030 года в страну планируется вернуть не менее 500 тысяч граждан, уехавших из России, пишет Finanz.ru со ссылкой на постановление кабмина о внесении поправок в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Переселение, согласно документу, следует организовать «путем предоставлению переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета».

Заниматься возвращением на родину эмигрантов будут временные выездные группы МИДа и МВД. Они будут лично выезжать за границу и убеждать соотечественников переехать в РФ.

В обязанности временных групп будет входить информирование россиян-эмигрантов о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

По данным Всемирного банка на 2017 год, 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы за рубежом. В относительном выражении потери составляют 7,4% населения. Если исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста и детей.