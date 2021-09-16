Выездным группам МИД и МВД поручили вернуть на родину 500 тысяч россиян

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство России утвердило план по добровольному переселению на родину соотечественников, проживающих за рубежом. До 2030 года в страну планируется вернуть не менее 500 тысяч граждан, уехавших из России, пишет Finanz.ru со ссылкой на  постановление кабмина о внесении поправок в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Переселение, согласно документу, следует организовать «путем предоставлению переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета».

Заниматься возвращением на родину эмигрантов будут временные выездные группы МИДа и МВД. Они будут лично выезжать за границу и убеждать соотечественников переехать в РФ. 

В обязанности временных групп будет входить информирование россиян-эмигрантов о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

По данным Всемирного банка на 2017 год, 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы за рубежом. В относительном выражении потери составляют 7,4% населения. Если исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста и детей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2021, 09:20
    Гость: Суверенный демократ

    Предателям всегда будет дан шанс раскаяться, вернуться и искупить бегство самоотверженным трудом на благо Родины.
    Если же они не воспользуются этим шансом, то свое слово скажет Товарищ Маузер.

  3. 17.09.2021, 09:13
    Гость: Ну, раз обещают государственные гарантии

    Ща ломанутся назад старые евреи...В Израиле ловить нечего, там всех силком обкалывают, устроили им там концлагерь. Вот они то и ломанутся сюда, а там жилье в аренду сдадут... Как вы поняли о коренных русских народах речи не идет

  4. 17.09.2021, 09:09
    Гость: Latgalis

    Только в одной Латвии 220 491 Ваших соотечественников с статусом не гражданина. С удовольствием их вернем. Уж так им унас плохо, что никак не выгнать.

  5. 17.09.2021, 09:00
    Гость: ИиП

    Товарищ! Вы отравлены!

    — Кто отравлен? — закричал Остап, вырываясь. — Пустите!

    — Товарищ, вы отравлены газом, — радостно повторил санитар. — Вы попали в отравленную зону! Видите, газовая бомба.

    На мостовой действительно лежал ящичек, из которого поспешно выбирался густой дым. Подозрительные брюки были уже далеко. В последний раз они сверкнули между двух потоков дыма и пропали. Остап молча и яростно выдирался. Его держали уже шесть масок.

    — Кроме того, товарищ, вы ранены осколком в руку. Не сердитесь, товарищ! Будьте сознательны.Вы же знаете, что идут маневры. Сейчас мы вас перевяжем и отнесем в газоубежище.

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