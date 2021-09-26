Стала известна предварительная причина крушения Ан-26 под Хабаровском

12:29 26.09.2021

По предварительным данным, в крушении Ан-26 под Хабаровском виноват экипаж: пилоты перепутали направление, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на информированный источник.

По его словам, находившиеся в Ан-26 пилоты запросили у диспетчера правый разворот вместо левого незадолго до катастрофы. В этот момент борт летел на высоте около 600 метров. Однако после разворота направился по маршруту, где минимальная безопасная высота составляла 1600 метров.

Диспетчер разрешил выполнение правого разворота. Вскоре Ан-26 потерпел крушение в районе горы Хребтовой.

Следствию предстоит установить, по какой причине пилоты допустили ошибку при развороте.

22 сентября самолет Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, в 38 км от Хабаровска исчез с радаров, связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.