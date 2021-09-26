Стала известна предварительная причина крушения Ан-26 под Хабаровском

По предварительным данным, в крушении Ан-26 под Хабаровском виноват экипаж: пилоты перепутали направление, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на информированный источник.

По его словам, находившиеся в Ан-26 пилоты запросили у диспетчера правый разворот вместо левого незадолго до катастрофы. В этот момент борт летел на высоте около 600 метров. Однако после разворота направился по маршруту, где минимальная безопасная высота составляла 1600 метров.

Диспетчер разрешил выполнение правого разворота. Вскоре Ан-26 потерпел крушение в районе горы Хребтовой.

Следствию предстоит установить, по какой причине пилоты допустили ошибку при развороте.

22 сентября самолет Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, в 38 км от Хабаровска исчез с радаров, связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.09.2021, 17:51
    Гость: 2021

    Какой GPS в росавиации? Мы работали в Сибири на старом вертолете МИ-6 вели геолого разведку его трясто так что вот вот развалится, летчик сам купил китайский GPS и прикрутил к приборной доске, проводами кудато подключал в полу к электро шине и по нему летал. А по возврашении снимал и с собой забирал чтобы не уперли.

  4. 26.09.2021, 16:42
    Гость: Андрей

    Для уничтожения ВВС РФ странам НАТО и НОАК делать ничего не нужно - просто годик-другой подождать и сколеновставатели сами всё угробят.

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