Найдены тела членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26

12:50 23.09.2021

На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае найдены тела членов экипажа. "Все члены экипажа погибли", — заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

22 сентября самолет Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, в 38 км от Хабаровска исчез с радаров, связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

Ранее сегодня с воздуха удалось обнаружить обломки самолета в верховьях сопки в районе поселка Корфовский. Туда была направлена наземная группировка спасателей.

Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования.

По факту исчезновения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.