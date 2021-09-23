Найдены тела членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26

На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае найдены тела членов экипажа. "Все члены экипажа погибли", — заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

22 сентября самолет Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, в 38 км от Хабаровска исчез с радаров, связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

Ранее сегодня с воздуха удалось обнаружить обломки самолета в верховьях сопки в районе поселка Корфовский. Туда была направлена наземная группировка спасателей.

Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. 

 

По факту исчезновения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2021, 19:05
    Гость: Фома

    Самолеты не звезды, они падают к несчастью. Если хреновая погода, как куда же вы все летите. Куда спешите? Или синоптики совсем охренели или начальство совсем преступно отупело? Не сами же они сели и полетели в тыл врага на разведку в нелетную погоду.

  2. 23.09.2021, 17:17
    Гость: Владимирыч

    Раньше прибыль шла на оновление техники инфраструктуры, а не чиновникам итоп-ворам в карманы.

  3. 23.09.2021, 17:07
    Гость: вообще на приборы и карту не смотреть

    Взлетает самолет. Пилот спрашивает у штурмана: - Ты карты взял? - А как же, три колоды. - Идиот! Опять придется по пачке "Беломора" лететь.

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© KM.RU, Михаил Попов
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