Найдены обломки пропавшего накануне в Хабаровском крае Ан-26
В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего с радаров 22 сентября самолета Ан-26, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.
По словам спасателей, самолоет был обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский.
"Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", - отметили в МЧС.
Экипаж самолета по предварительным данным, не выжил. В МЧС рассказали, что облет места крушения Ан-26 не показал наличие выживших в катастрофе людей. По словам источника агентства, людей искали с помощью оптики, но никого не заметили.
22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.
Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".
Следственный комитет по факту исчезновения самолета возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ты прекрасно знаешь, что авиакатастроф в СССР было порядков на 100 ( 1000)раз больше. Так почему у тебя праздник, как в России, что-то произойдёт? Совесть свою пропил или не было её у тебя никогда?
Всё превратилось в рутину,для бывших и вновь "избранных" народных "избранников":катастрофы,убийства школьников и студентов,зашкаливающая коррупция и воровство,отсутствие Конституции и Права для Граждан России!Бездарность и примитивные амбиции ввергли Россию не только в стагнацию,но и упадок экономики и всех видов промышленности."Работают" только скважины и рудники.Пока кремлёвскому сидельцу хватает этого для содержания "ментов", "негвардейцев","депутатов",..... ,но это не навсегда.Нынешнее состояние авиапарка России удручающее,что военное ,что гражданское ,своего нового(окромя макетов в дереве)ничего НЕТ! Скоро будут закупатся китайские "аналоги" самолётов,вертолётов да и ракеты для Космоса.Можно только "порадоватся" за выбравших вновь воров и прохиндеев.
Помним. Надеемся.