Найдены обломки пропавшего накануне в Хабаровском крае Ан-26

В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего с радаров 22 сентября самолета Ан-26, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

По словам спасателей, самолоет был обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский. 

"Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", - отметили в МЧС.

Экипаж самолета по предварительным данным, не выжил. В МЧС рассказали, что облет места крушения Ан-26 не показал наличие выживших в катастрофе людей. По словам источника агентства, людей искали с помощью оптики, но никого не заметили.

22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".

Следственный комитет по факту исчезновения самолета возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2021, 12:10
    Гость: Ты о чём, лживый прохиндей?

    Ты прекрасно знаешь, что авиакатастроф в СССР было порядков на 100 ( 1000)раз больше. Так почему у тебя праздник, как в России, что-то произойдёт? Совесть свою пропил или не было её у тебя никогда?

  2. 23.09.2021, 11:15
    Гость: полухохол

    Всё превратилось в рутину,для бывших и вновь "избранных" народных "избранников":катастрофы,убийства школьников и студентов,зашкаливающая коррупция и воровство,отсутствие Конституции и Права для Граждан России!Бездарность и примитивные амбиции ввергли Россию не только в стагнацию,но и упадок экономики и всех видов промышленности."Работают" только скважины и рудники.Пока кремлёвскому сидельцу хватает этого для содержания "ментов", "негвардейцев","депутатов",..... ,но это не навсегда.Нынешнее состояние авиапарка России удручающее,что военное ,что гражданское ,своего нового(окромя макетов в дереве)ничего НЕТ! Скоро будут закупатся китайские "аналоги" самолётов,вертолётов да и ракеты для Космоса.Можно только "порадоватся" за выбравших вновь воров и прохиндеев.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
«Что прячут господа демократы и либералы от глаз народа и исследователей, но регулярно вбрасывают термин "сталинские репрессии" и приводят страшные цифры как страшное пугало?»
«Единая Россия» набирает более 46% после подсчета половины голосов
США ограбили Европу в «благодарность» за разрыв контрактов с Россией
Избранное
«Кто своих детей любит, тот на все сдает»: ковид породил новые поборы в школах
Как составить план подготовки к свадьбе?
Стоимость электричества для населения может подскочить на 50%
Российские причины белорусской катастрофы
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
Юристы Пригожина намерены учесть замечания суда и подать новый иск к Навальному и Милову
Президентские выборы в США: вскрытие системы
Земля потяжелела вдвое: впервые все, что произвел человек, превысило вес всего живого
На вооружение органов военного управления поступят новые кухни-трансформеры АМПП-150
Сергей Черняховский. Между наукой и декретом
Самые популярные острова Эгейского моря