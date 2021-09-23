Найдены обломки пропавшего накануне в Хабаровском крае Ан-26

09:53 23.09.2021

В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего с радаров 22 сентября самолета Ан-26, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

По словам спасателей, самолоет был обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский.

"Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", - отметили в МЧС.

Экипаж самолета по предварительным данным, не выжил. В МЧС рассказали, что облет места крушения Ан-26 не показал наличие выживших в катастрофе людей. По словам источника агентства, людей искали с помощью оптики, но никого не заметили.

22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".

Следственный комитет по факту исчезновения самолета возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).