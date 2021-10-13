Полиция получит доступ к фотографиям пользователей госуслуг в Москве

10:50 13.10.2021

Правительство Москвы заплатит 236 млн рублей за доработку портала mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей госуслуг передавались в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы госзакупок.

В материалах тендера речь идет о разработке и внедрении на mos.ru процедуры сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве". Как напоминает издание, ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц, а через ПАРСИВ полицейские могут подключаться к городской системе, чтобы искать преступников.

Также исполнитель контракта должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

Отмечается, что контракт на выполенение работ подведомственное департаменту информационных технологий ГКУ "Информационный город" заключило с пермской компанией "Брайт софт" 5 октября. На исполнение контракта подрядчику отводится 440 дней.

В департаменте информационных технологий не рассказали, зачем передавать фотографии пользователей госуслуг в ПАРСИВ ЕЦХД, но отметили, что телеметрические данные смартфонов могут использоваться при обращении пользователя в службу поддержки.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, эталонные фотографии с mos.ru будут использовать как образец для сравнения и повышения качества распознавания лиц. Также фото в ПАРСИВ ЕЦХД могут применять как для выписывания штрафов за нарушение самоизоляции, так и ради "преследования политических оппонентов". Они подчеркивают, что оговорка в законе об использовании подобной информации "для целей госуправления" создает для мэрии широкие правовые возможности.