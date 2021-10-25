Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов до вакцинации 80% россиян

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов до тех пор, пока от окронавируса не привьются большинство россиян. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

"Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов", — в частности, заявил он, добавив, что такой подход оказался эффективным во многих странах, где для непривитых действуют ограничения на посещение общественных мест.

По мнению Гинцбурга, жесткий контроль за наличием действующих QR-кодов приведет к тому, что большинство граждан привьются в течение двух месяцев. В случае, если не будет "жестких границ", то будут возникать все новые и новые волны коронавируса. 

При этом он признал существование проблемы купленных сертификатов. По его словам, около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.

Проверить же вакцинировался ли человек "Спутником V" или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата: "Мы видим, что у людей (заболевших и имеющих сертификат о прививке - прим. ред) отсутствуют эти маркеры в 80% случаев".

"Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - заключил он.

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