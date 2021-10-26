В Хакасии остановят общественный транспорт и введут комендантский час

Власти Хакасии в период с 28 октября по 7 ноября остановят в крупных городах (Абакан, Черногорск и Саяногорск) работу общественного транспорта и введут комендантский час.

Водители служб такси смогут работать при наличии сертификата о вакцинации или о перенесённом менее полугода назад заболевании, написал в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.

«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 06:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», - решил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2021, 01:30
    Гость: А разве комендантский час может вводиться без объявления ЧС?

    Да запросто! Это же "добровольно", как вакцинация или САМОизоляция.

  2. 27.10.2021, 01:27
    Гость: Вас уже метелили? И похоже по голове?

    Стопудово! Ведь сравнительно недавно, во время робких протестов против повышения пенсионного возраста, этот персонаж предлагал расстреливать протестующих из пулеметов. Плсмотрите архивы форума за 2018 год.

  4. 27.10.2021, 01:13
    Гость: Предупредительных выстрелов не будет - патроны дорогие!

    Предупредительный выстрел в голову суд РФ зачтет именно как предупредительный.
    Есть сомнения?

  5. 27.10.2021, 00:48
    Гость: g

    вам просто не рассказываают.
    на западе Левые бются галафойапстену в истерике, что люди сопротивляются Принуждению к биоэкспериментам и Генным Уколам.
    используются всем нам знакомые коммуняцкие приемы - "долг перед обществом" и прочая красная лабуда.
    таким образом Леыв совершили у всeх на глазах уже ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
    1) создали химеру-вирус для заражения человечества
    2) скрыли "утечку" и ВРАЛИ в течении 1.5 лет что это якобы мыши и китайцы которые ели мышей случайно заразились
    3) Вместо Признания Правды и Вины - СИЛОЙ Принуждают здоровых людей к участию к биоЭкспериментах, Силой Вклалываю ЗАРАНЕЕ созданные Генные УКОЛЫ, которые тоже заражают вирусом превраща уколотых в ходячих генераторов вируса.
    не вот реально интересно,
    КОГДА Люди начнут использовать Богом данные Мозги наконец?
    сколько Еще Преступлений Левым надо совершить, что-бы до вас наконец Дошло?

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