В Хакасии остановят общественный транспорт и введут комендантский час

17:09 26.10.2021

Власти Хакасии в период с 28 октября по 7 ноября остановят в крупных городах (Абакан, Черногорск и Саяногорск) работу общественного транспорта и введут комендантский час.

Водители служб такси смогут работать при наличии сертификата о вакцинации или о перенесённом менее полугода назад заболевании, написал в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.

«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 06:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», - решил он.