Росгвардии и ФСО разрешили засекретить госзакупки с 2022 года

09:15 3.11.2021

С 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) смогут проводить свои тендеры закрытым способом, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 1 января 2022 года означенные ведомства и подконтрольные им учреждения и предприятия смогут не раскрывать свои данные о госзакупках. Также засекреченными останутся госзакупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки.

О том, что Минфин хочет засекретить данные о госзакупках Росгвардии и ФСО, а также «Роскосмоса», сообщалось в 2020 году.

В 2019 году Росгвардия просила разрешить ей не раскрывать закупки «для унификации подхода». От ФСО поступила аналогичная просьба из-за «террористической угрозы». «Роскосмос» также выразил желание не раскрывать закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы исключить риск утечек и в рамках борьбы с санкциями.