Росгвардии и ФСО разрешили засекретить госзакупки с 2022 года
С 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) смогут проводить свои тендеры закрытым способом, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, с 1 января 2022 года означенные ведомства и подконтрольные им учреждения и предприятия смогут не раскрывать свои данные о госзакупках. Также засекреченными останутся госзакупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки.
О том, что Минфин хочет засекретить данные о госзакупках Росгвардии и ФСО, а также «Роскосмоса», сообщалось в 2020 году.
В 2019 году Росгвардия просила разрешить ей не раскрывать закупки «для унификации подхода». От ФСО поступила аналогичная просьба из-за «террористической угрозы». «Роскосмос» также выразил желание не раскрывать закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы исключить риск утечек и в рамках борьбы с санкциями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще надо засекретить все закупки гос. органов, так проще их рсходовать с пользой, и нечего отчитываться пред какими то нищебродами, их это не касается.
узнаете про золотые унитазы и ершики!
Тендер закрытым способом. Закрытыи тендер, это выбранные поставщики, он не засекречен, но способ, это закупка. Закрытая (засекреченная) закупка и тендер, понятия несовместимые. Когда безсартирная шашлычня 90ых рулит экономикои, она ещё и не такое придумает.
Такое уже было в 2005г кажется, кто-то обратил внимание на то, что в госзакупках появились строчки с наименованием заказа около 1500 импортных снайперских винтовок которые на западе хорошо себя зарекомендовали в уличных боях и около 5000 сменных стволов к ним.
Полагаю, скорее всего хотят скрыть две вещи, подготовка властей к внутренним бунтам и беспорядкам, закупку того, что оправдать задачами охраны правопорядка бессмысленно, вероятно компоненты химических вооружений что бы людей выкуривать из например из баррикад, подвалов или домов, ну святое, шикарные VIP машинки для "гвардейских" папочек. Это тоже святое...
Когда власть скрывает что либо пытаясь это объяснить невнятным бормотанием, то народ всегда однозначно воспринимает это.
Ещё один пример того, насколько эта власть уже ооооочень далека от народа.
будут швабры закупать, как вертухаи.