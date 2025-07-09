Кабмин направит 4 трлн руб. на поддержку конкурентоспособности «Роскосмоса»

12:02 9.07.2025

Правительство России до 2036 года направит 4 трлн рублей по национальному проекту на поддержку конкурентоспособности «Роскосмоса». Об этом 9 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с гендиректором госкорпорации Дмитрием Бакановым, пишут «Известия».

По словам премьер-министра, за последние несколько месяцев активная работа под руководством президента РФ Владимира Путина дала возможность завершить проработку нового нацпроекта.

«На его финансирование предусмотрено около 4 трлн рублей до 2036 года. В первую очередь мы направим эти средства на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли», — заявил Мишустин.