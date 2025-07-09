Кабмин направит 4 трлн руб. на поддержку конкурентоспособности «Роскосмоса»
Правительство России до 2036 года направит 4 трлн рублей по национальному проекту на поддержку конкурентоспособности «Роскосмоса». Об этом 9 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с гендиректором госкорпорации Дмитрием Бакановым, пишут «Известия».
По словам премьер-министра, за последние несколько месяцев активная работа под руководством президента РФ Владимира Путина дала возможность завершить проработку нового нацпроекта.
«На его финансирование предусмотрено около 4 трлн рублей до 2036 года. В первую очередь мы направим эти средства на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли», — заявил Мишустин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно пилит бюджет и уже не скрывает. Деньги выделяют под конкретные планы, задачи, а где они в этой воровской системе, построенной старче.
чё так мало?Вон Шойгу 11 трл.украл.Или надо главного в тайгу свозить,чтоб сговорчивее был.
Надо делать нацпроекты
Ликвидировать дефекты
Одолеть цифровизацию
Провести оптимизацию
Чтоб богатеи богатели
Но чтобы оппы не гундели
Чтоб народ при жизни скромной
Не бузил в стране огромной
Новый батут построим !!!!
А это мало или много? А то Байконур построили и знать никто ничего не знал пока ракета не взлетела... Лавры РосНано покоя не дают?.. Ещё счёт надо бы в персильдах вести, чтоб попонятней было.