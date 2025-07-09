Кабмин направит 4 трлн руб. на поддержку конкурентоспособности «Роскосмоса»

Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Правительство России до 2036 года направит 4 трлн рублей по национальному проекту на поддержку конкурентоспособности «Роскосмоса». Об этом 9 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с гендиректором госкорпорации Дмитрием Бакановым, пишут «Известия».

По словам премьер-министра, за последние несколько месяцев активная работа под руководством президента РФ Владимира Путина дала возможность завершить проработку нового нацпроекта.

«На его финансирование предусмотрено около 4 трлн рублей до 2036 года. В первую очередь мы направим эти средства на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли», — заявил Мишустин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2025, 19:32
    Гость: Мишустин

    Интересно пилит бюджет и уже не скрывает. Деньги выделяют под конкретные планы, задачи, а где они в этой воровской системе, построенной старче.

  2. 09.07.2025, 19:02
    Гость: А

    чё так мало?Вон Шойгу 11 трл.украл.Или надо главного в тайгу свозить,чтоб сговорчивее был.

  3. 09.07.2025, 18:45
    Гость: Дык

    Надо делать нацпроекты
    Ликвидировать дефекты
    Одолеть цифровизацию
    Провести оптимизацию

    Чтоб богатеи богатели
    Но чтобы оппы не гундели
    Чтоб народ при жизни скромной
    Не бузил в стране огромной

  5. 09.07.2025, 18:12
    Гость: T9

    А это мало или много? А то Байконур построили и знать никто ничего не знал пока ракета не взлетела... Лавры РосНано покоя не дают?.. Ещё счёт надо бы в персильдах вести, чтоб попонятней было.

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