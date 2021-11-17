Попова призвала срочно привить от гриппа всех переболевших ковидом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от гриппа необходимо привить всех, кто переболел ковидом. По ее словам, эти люди входят в группу риска.
«В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска. <...> у нас группы риска для гриппа - [это] ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети. И у нас еще одна группа [риска] - это переболевшие ковидом», - заявила она на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.
По словам Поповой, коронавирус угнетает иммунитет заразившегося, и «человек после ковида живет какое-то время с иммунной депрессией». Она считает очень опасным, если после коронавируса человек заболеет гриппом, сообщает ТАСС.
«Это моя сегодняшняя большая тревога, и я очень прошу вашей поддержки с тем, чтобы донести на местах, что это [привить от гриппа всех переболевших ковидом] важно сегодня сделать», - сказала она.
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Попова из Рыбнадзора имеет свое особенное мнение,но мы лучше прислушаемся к мнению Раневской:"Если больной хочет жить, врачи бессильны"!
Питаться нужно правильно, а то Володин тащит пальму и кормит всех
«В течение нескольких месяцев российское правительство утверждало, что практически невозможно попасть в больницу с КОВИДОМ, если вы полностью привиты. Когда выяснилось, что это «небольшое» преувеличение, директор «Гамалеи» заявил, что 80% вакцинированных россиян, заболевших вирусом, приобрели поддельные сертификаты и солгали о своем прививочном статусе.
Небылица Гинцбурга вызвала несколько красочных комментариев в российских СМИ. Одно СМИ высказало свое мнение:
Сначала они говорили, что достаточно делать прививки раз в два года, чтобы не заболеть в первую очередь, потом раз в год, потом раз в полгода. Теперь выясняется, что вакцинация даже не защищает вас от попадания в реанимацию или смерти. Каково же решение? Министр здравоохранения Мурашко по-прежнему утверждает, что смертей среди вакцинированных граждан нет. Но люди живут не на Марсе, они, к сожалению, сталкиваются с этими смертями привитых... И тогда, конечно, пиар уже не работает».
а вы ранее замечали у них гумманизм?
«У российского правительства нет базы данных, подобной VAERS, чтобы сообщать и отслеживать предполагаемые побочные эффекты, а врачам, которые ставят под сомнение безопасность или эффективность вакцины, грозят непомерные штрафы и тюремное заключение.
«Дело в том, что в России вообще ничего не регистрируется. Поэтому очень трудно понять, сколько существует серьезных осложнений. Таких случаев много, и можно сказать, что они связаны с вакциной. Есть что сказать. Или вы можете зарыть голову в песок и сказать, что ничего нет», - заявил в недавнем интервью Павел Воробьев, председатель Московского научного общества врачей, что делает его антинаучным преступником в глазах российского правительства.
Министерство здравоохранения Аргентины также виновно в крупном преступлении против Sputnik V. В октябре южноамериканское государство показало, что российская флагманская вакцина лидирует в стране по количеству побочных эффектов, оставляя далеко позади Sinopharm и AstraZeneca (полный отчет читайте здесь):».