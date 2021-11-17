Попова призвала срочно привить от гриппа всех переболевших ковидом

19:33 17.11.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от гриппа необходимо привить всех, кто переболел ковидом. По ее словам, эти люди входят в группу риска.

«В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска. <...> у нас группы риска для гриппа - [это] ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети. И у нас еще одна группа [риска] - это переболевшие ковидом», - заявила она на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

По словам Поповой, коронавирус угнетает иммунитет заразившегося, и «человек после ковида живет какое-то время с иммунной депрессией». Она считает очень опасным, если после коронавируса человек заболеет гриппом, сообщает ТАСС.

«Это моя сегодняшняя большая тревога, и я очень прошу вашей поддержки с тем, чтобы донести на местах, что это [привить от гриппа всех переболевших ковидом] важно сегодня сделать», - сказала она.