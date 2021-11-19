Дептранс Москвы отказался выделять молельные комнаты в метро

«Верхние Лихоборы»

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили о невозможности организации молельных комнат на транспортных объектах.

«Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы департамента.

Также там подчеркнули, что возможность открытия молельных комнат, в том числе в метро, не рассматривается. При этом в ведомстве отметили, что не получали соответствующих предложений от каких-либо организаций.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава Духовного управления мусульман Москвы (в составе Духовного управления мусульман Российской Федерации) и главный имам Соборной мечети на проспекте Мира Ильдар Аляутдинов заявил о том, что делает все возможное, чтобы молельные комнаты появились в торговых центрах и метро.

«Молельные комнаты появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами… Ведём переговоры об открытии комнат и в Московском метрополитене», - цитировали СМИ слова Аляутдинова.

Также Аляутдинов заявлял, что «в новой Москве должна появиться хотя бы одна мечеть», а его коллега по ДУМ РФ Рушан Аббясов хотел бы видеть молельные помещения в «отдельно стоящих зданиях» в других округах и районах.

При этом председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко отметил, что инициативу по открытию таких комнат необходимо проверить на законность, но каких-либо предложений от предпринимателей пока не поступало, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2021, 01:29
    Гость: Монах

    А то что церкви РПЦ везде понатыканы на каждом углу это нормально. Где жадные и оборотистые попы вытягивают деньги у верующих используя их веру в Бога в своих корыстных целях.

  3. 20.11.2021, 01:19
    Гость: Надоело! Хватит!

    Нужно кончать с идиотизмом, нужно возвращать большевиков к власти , а попов отправлять на Колыму! Вместе с прихватизаторами и их поганой властью!

  5. 20.11.2021, 00:32
    Гость: Даешь орбитальную мечеть!

    Почему бы и нет, если есть передвижные звонницы7

    А вот и новости
    П.
    Передвижные мечети стали появляться в Башкортостане

    В Москве могут появиться временные молельные площадки для мусульман. Как пишут «Известия», с соответствующим заявлением в мэрию обратилась группа урбанистов. В проекте идёт речь о разборных конструкциях из небольших индивидуальных модулей для молитвы. Предполагается, что их будут размещать во время религиозных праздников в парках, зеленых зонах или местах отдыха.

    В мэрии к этой идее отнеслись довольно скептически. Глава городского департамента культуры Сергей Капков заявил, что в парках для подобных конструкций места нет. «Парк — это зона толерантности, и мы не выпячиваем ни одну религию там», — сказал он в интервью РИА «Новости».

    Между тем, по словам религиоведа, эксперта Московского бюро по правам человека Юрия Табака, недостаток мест для молитв мусульман провоцирует в столице напряжение на национальной почве. Он полагает, что в этой ситуации временные площадки могут стать «практиче...

    В то же время муниципальный депутат Пресненского р-на Елена Ткач полагает, что коренные москвичи вряд ли отнесутся к этому с пониманием

    ----
    А вот для евреев «молельные дома на колесах» не являются чем-то новым. В этом году «синагоги на колесах» объезжают страну уже во второй раз, привлекая к себе все большее внимание. Как рассказал глава Федерации еврейских общин России Александр Борода в интервью ИТАР-ТАСС, встречают мицва-мобили по стране с большим интересом, что

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