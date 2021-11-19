Дептранс Москвы отказался выделять молельные комнаты в метро

16:22 19.11.2021

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили о невозможности организации молельных комнат на транспортных объектах.

«Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы департамента.

Также там подчеркнули, что возможность открытия молельных комнат, в том числе в метро, не рассматривается. При этом в ведомстве отметили, что не получали соответствующих предложений от каких-либо организаций.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава Духовного управления мусульман Москвы (в составе Духовного управления мусульман Российской Федерации) и главный имам Соборной мечети на проспекте Мира Ильдар Аляутдинов заявил о том, что делает все возможное, чтобы молельные комнаты появились в торговых центрах и метро.

«Молельные комнаты появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами… Ведём переговоры об открытии комнат и в Московском метрополитене», - цитировали СМИ слова Аляутдинова.

Также Аляутдинов заявлял, что «в новой Москве должна появиться хотя бы одна мечеть», а его коллега по ДУМ РФ Рушан Аббясов хотел бы видеть молельные помещения в «отдельно стоящих зданиях» в других округах и районах.

При этом председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко отметил, что инициативу по открытию таких комнат необходимо проверить на законность, но каких-либо предложений от предпринимателей пока не поступало, сообщает радиостанция «Говорит Москва».