Россия ограничит въезд из 9 стран и Гонконга из-за нового штамма COVID-19

21:17 26.11.2021

На фоне появления в Южной Африке нового штамма коронавируса Россия ограничивает с полуночи 28 ноября въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд).

Решение затрагивает иностранных граждан, живущих в Гонконге и этих государствах на юге Африки, а также иностранцев, которые пробыли там в течение последних десяти дней.

Роспотребнадзору вместе с Минтрансом РФ предписано организовать экспресс-тестирование граждан России, прибывших из этих стран и Гонконга, а также из любой точки Китая, Израиля и Великобритании. Тестировать также будут иностранцев, которые прилетят в РФ из КНР, Израиля и Британии.

Помимо этого, отметили в штабе, Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля. Рейсы в это государство были остановлены в апреле 2021 года из-за нестабильной эпидемической обстановки.