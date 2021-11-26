Россия ограничит въезд из 9 стран и Гонконга из-за нового штамма COVID-19

Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

На фоне появления в Южной Африке нового штамма коронавируса Россия ограничивает с полуночи 28 ноября въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд).

Решение затрагивает иностранных граждан, живущих в Гонконге и этих государствах на юге Африки, а также иностранцев, которые пробыли там в течение последних десяти дней.

Роспотребнадзору вместе с Минтрансом РФ предписано организовать экспресс-тестирование граждан России, прибывших из этих стран и Гонконга, а также из любой точки Китая, Израиля и Великобритании. Тестировать также будут иностранцев, которые прилетят в РФ из КНР, Израиля и Британии.

Помимо этого, отметили в штабе, Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля. Рейсы в это государство были остановлены в апреле 2021 года из-за нестабильной эпидемической обстановки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.11.2021, 01:08
    Гость: Пока ждём новостей.

    Из Англии, у них много туристов в ЮАР.
    Всё стоят на ушах, хотят домой.
    Ночью прилетят в Лондон.

  2. 26.11.2021, 22:33
    Гость: Сергей

    Как в воду глядел.
    ВОЗ уже получил указания и разослал инструкции.
    Все дружно принялись исполнять, повышать градус истерики.
    А у нас вакцины как нельзя кстати, от всех вирусов. Кто бы сомневался.
    Ни отчего не защищает, ничего не гарантирует, со всеми вирусами работает одинаково. А новые версии будут ещё лучше.
    Впрочем, иностранные в этом отношении вряд ли отстанут. Одним миром мазаны.
    И безусловно, куркоды спасают от всех вирусов, вместе взятых. Концлагерь - универсальное средство от всех болезней. Арбайтен.

  3. 26.11.2021, 22:03
    Гость: Гость

    Как-то в последнее время вирусы гриппа начали слишком усердно видоизменятся. Раньше тысячелетиями даже ничего не происходило, а сейчас прям ростут, как грибы после дождя. Слышала я, что этот новый запустили, чтобы ещё одну прививку уколоть - четвертую. Ну надо повод - а то ещё целых пол года нуждо ждать после третьей. А так - просто гениально - каждый месяц новая прививка. Наверное сроки их уже сильно поджимают - раз так спешат...

  4. 26.11.2021, 21:37
    Гость: На носу 2022 год

    COVID-19 примерно то же, что Олимпиада-80. Одни воспоминания. А вакциночек остался.

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