Россия ограничит въезд из 9 стран и Гонконга из-за нового штамма COVID-19
На фоне появления в Южной Африке нового штамма коронавируса Россия ограничивает с полуночи 28 ноября въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд).
Решение затрагивает иностранных граждан, живущих в Гонконге и этих государствах на юге Африки, а также иностранцев, которые пробыли там в течение последних десяти дней.
Роспотребнадзору вместе с Минтрансом РФ предписано организовать экспресс-тестирование граждан России, прибывших из этих стран и Гонконга, а также из любой точки Китая, Израиля и Великобритании. Тестировать также будут иностранцев, которые прилетят в РФ из КНР, Израиля и Британии.
Помимо этого, отметили в штабе, Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля. Рейсы в это государство были остановлены в апреле 2021 года из-за нестабильной эпидемической обстановки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Из Англии, у них много туристов в ЮАР.
Всё стоят на ушах, хотят домой.
Ночью прилетят в Лондон.
Как в воду глядел.
ВОЗ уже получил указания и разослал инструкции.
Все дружно принялись исполнять, повышать градус истерики.
А у нас вакцины как нельзя кстати, от всех вирусов. Кто бы сомневался.
Ни отчего не защищает, ничего не гарантирует, со всеми вирусами работает одинаково. А новые версии будут ещё лучше.
Впрочем, иностранные в этом отношении вряд ли отстанут. Одним миром мазаны.
И безусловно, куркоды спасают от всех вирусов, вместе взятых. Концлагерь - универсальное средство от всех болезней. Арбайтен.
Как-то в последнее время вирусы гриппа начали слишком усердно видоизменятся. Раньше тысячелетиями даже ничего не происходило, а сейчас прям ростут, как грибы после дождя. Слышала я, что этот новый запустили, чтобы ещё одну прививку уколоть - четвертую. Ну надо повод - а то ещё целых пол года нуждо ждать после третьей. А так - просто гениально - каждый месяц новая прививка. Наверное сроки их уже сильно поджимают - раз так спешат...
COVID-19 примерно то же, что Олимпиада-80. Одни воспоминания. А вакциночек остался.
замечательные "уколы" изобрели "гамалейцы"!
Ничего не берут!