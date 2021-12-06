Священник потребовал возбудить дело об оскорблении чувств верующих на Шойгу

16:17 6.12.2021

Иеромонах Иоанн Курмояров из Новосибирска пожаловался в Следственный комитет, МВД, ФСБ и прокуратуру на министра обороны Сергея Шойгу, потребовав возбудить против него уголовное дело за оскорбление чувств верующих и вандализм. Поводом стали фрески в подмосковном главном храме Минобороны в подмосковной Кубинке с коммунистической символикой и советскими солдатами.

«Лично меня оскорбили фрески, которые находятся в храме Вооруженных сил РФ. Я думаю, на это нужно обратить внимание <…> Душа болит, когда такие высокопоставленные люди и надругаются над нашей верой. Мне больно, что наша вера и Церковь превращаются в махровое язычество», — цитирует его видеообращение Znak.com.

По мнению иеромонаха, коммунистические символы и другие изображения внутри храма Минобороны оскверняют религиозный объект и оскорбляют чувства верующих. Он ссылается на свою петицию к Сергею Шойгу с требованием убрать эти фрески, которую подписали уже более 150 человек.

В Минобороны Курмоярову ответили, что в этих изображениях нет ничего оскорбительного, а вся мозаика согласована с РПЦ. Иеромонах счел такой ответ «верхом цинизма».

По мнению автора, подобные изображения «создают почву для напряженности внутри общества, способствуют нарастанию вражды между людьми разных убеждений, являются намеренным проявлением крайнего неуважения к верующим православным людям и совершены лицами, использовавшими свое служебное положение в преступных целях».