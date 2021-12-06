Священник потребовал возбудить дело об оскорблении чувств верующих на Шойгу

Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов

Иеромонах Иоанн Курмояров из Новосибирска пожаловался в Следственный комитет, МВД, ФСБ и прокуратуру на министра обороны Сергея Шойгу, потребовав возбудить против него уголовное дело за оскорбление чувств верующих и вандализм. Поводом стали фрески в подмосковном главном храме Минобороны в подмосковной Кубинке с коммунистической символикой и советскими солдатами.

«Лично меня оскорбили фрески, которые находятся в храме Вооруженных сил РФ. Я думаю, на это нужно обратить внимание <…> Душа болит, когда такие высокопоставленные люди и надругаются над нашей верой. Мне больно, что наша вера и Церковь превращаются в махровое язычество», — цитирует его видеообращение Znak.com.

По мнению иеромонаха, коммунистические символы и другие изображения внутри храма Минобороны оскверняют религиозный объект и оскорбляют чувства верующих. Он ссылается на свою петицию к Сергею Шойгу с требованием убрать эти фрески, которую подписали уже более 150 человек.

В Минобороны Курмоярову ответили, что в этих изображениях нет ничего оскорбительного, а вся мозаика согласована с РПЦ. Иеромонах счел такой ответ «верхом цинизма». 

По мнению автора, подобные изображения «создают почву для напряженности внутри общества, способствуют нарастанию вражды между людьми разных убеждений, являются намеренным проявлением крайнего неуважения к верующим православным людям и совершены лицами, использовавшими свое служебное положение в преступных целях». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2021, 01:59
    Гость: иван

    радетели Победы забыли что есть город Сталинград с которого и началась эта Подеда а потом по велению Хрущева назван безликим Волгоград кстати Сталинград есть во всех мировых источниках о вой с Германией только почему то никто не хочет этого возвращения названия а зря

  3. 07.12.2021, 00:59
    Гость: Гы-гы- что коммунистические символы в церкви .

    являются кощунством Этого достаточно, чтобы во==

    Кощунством является то, что РПЦ со своими служащими примазывается к ПОБЕДЕ советского народа, который победил врага без попов, полковых свящненников , церквей , хоругвей, крестных ходов и прочих церковных погремушек.
    Руки прочь от ПОБЕДЫ.

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