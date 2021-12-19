На шахте им. Рубана в Кузбассе произошел пожар

© KM.RU, Алексей Белкин

В забое по добыче угля на шахте им. Рубана в Кузбассе произошел пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

Под землей остаются порядка 140 шахтеров, проводится эвакуация.

По предварительным данным, пострадавших нет. Горит заброшенная штольня, горняков выводят из соседних штолен, угрозы их жизням нет.

В Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), которой принадлежит шахта, заявили, что причиной стало "нагревание пласта", пишет Телеграм-канал Readovka.

По данным ГУ МЧС по региону, на поверхность из шахты  вышли 120 человек, спасательные работы продолжаются.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.12.2021, 00:40
    Гость: Эти людоеды

    превращают в деньги наши жизни. Их дворцы - наши могилы. Их отпрыски убивают наших детей. Которые не имеют медпомощи, так что самим себя резать надо. В Думе и правительстве воров - каннибалы. Набиулина гонит деньги на запад. Медицина, образование угроблены. Вакцинофашисты готовятся руками душманов выселя (эвакуировать) народ в братские могилы. Преступники из ЕР загоняют страну в ту же могилу . Или мы их, или они нас.

  4. 19.12.2021, 20:45
    Гость: Хозяин шахты, из Монако—

    Что порожняком-то наверх подниматься, могли бы угля в карманы, да в каски набрать...

Все комментарии (9)
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