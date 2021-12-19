18:44 19.12.2021

В забое по добыче угля на шахте им. Рубана в Кузбассе произошел пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

Под землей остаются порядка 140 шахтеров, проводится эвакуация.

По предварительным данным, пострадавших нет. Горит заброшенная штольня, горняков выводят из соседних штолен, угрозы их жизням нет.

В Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), которой принадлежит шахта, заявили, что причиной стало "нагревание пласта", пишет Телеграм-канал Readovka.

По данным ГУ МЧС по региону, на поверхность из шахты вышли 120 человек, спасательные работы продолжаются.