Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР

Руслан Хасбулатов. Фото с сайта wikimedia.org

Глава Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов признал свою вину в развале Союза. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что наибольший урон Советскому Союзу нанесло само руководство. Так он ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, заявившему о причастности западных элит к развалу страны.

Глава Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов признал свою вину в развале Союза.

Глава Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов признал свою вину в развале Союза. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что наибольший урон Советскому Союзу нанесло само руководство. Так он ответил первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, заявившему о причастности западных элит к развалу страны.

«Как кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству», — сказал председатель ВАС.

По его словам, СССР уничтожила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. «Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела», — добавил Руслан Хасбулатов.

Что касается отношения Запада к развалу Советского Союза, то глава ВС РСФСР считает, что на Западе неоднозначно относились к идее распада СССР, осознавая риски, которые он может принести.

«Они боялись распыления атомного оружия, это был большой страх, в том числе для их разведывательных сообществ, — сказал соратник Ельцина. — И президент Буш (41-й президент США Джордж Буш-старший) сам говорил, что хочет иметь дело с союзным центром, и ему не нравятся разговоры о том, что Киев хочет выйти из совета».

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев отметил, что западные элиты напрямую причастны к развалу СССР. При этом Горбачев заявил, что бывший министр обороны США Дик Чейни считал его «неисправимым коммунистом» и предпочитал иметь дела с Борисом Ельциным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2021, 00:58
    Гость: Однако

    ...Хасбулатов просто порядочнее Лимонадного Джо и Бени Яйцына с шайкой мерзавцев, разваливших СССР. Именно потому и считает себя виновным тоже.

  4. 25.12.2021, 00:20
    Гость: Так уж и никакой

    Нормированный рабочий день, отпуск, ликвидация безграмотности и возможность учиться дальше, рабочие и крестьяне стали людьми.

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