Два человека погибли при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани

10:55 24.12.2021

В реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани произошел пожар, погибли два человека, остальные были эвакуированы, сообщает ТАСС.

Площадь пожара составила 15 кв. м. По данным регионального управления МЧС, пожар полностью ликвидирован.

Информацию о гибели людей также подтвердили в СК РФ.

По первоначальным данным, причиной пожара стало возгорание кислородного оборудования. Позже стало известно, что пожар спровоцировали неисправности в системе освещения. "Аппараты ИВЛ проверены, в момент пожара были исправны. Возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения", - сказал агентству "Интерфакс" источник в клинике.