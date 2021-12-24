Два человека погибли при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани
В реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани произошел пожар, погибли два человека, остальные были эвакуированы, сообщает ТАСС.
Площадь пожара составила 15 кв. м. По данным регионального управления МЧС, пожар полностью ликвидирован.
Информацию о гибели людей также подтвердили в СК РФ.
По первоначальным данным, причиной пожара стало возгорание кислородного оборудования. Позже стало известно, что пожар спровоцировали неисправности в системе освещения. "Аппараты ИВЛ проверены, в момент пожара были исправны. Возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения", - сказал агентству "Интерфакс" источник в клинике.
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Не представляю, откуда должны расти руки чтобы в плафоне загорелись провода и из-за этого потом загорелось всё остальное и пока всё не выгорело и не погибли люди - никто ничего не смог сделать...Полные...