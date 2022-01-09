Бойкотирование QR-кодов в Петербурге поддержали почти 70 заведений
Бойкот QR-кодов, объявленный петербургским ресторатором Александром Коноваловым, поддержали 69 городских заведений.
К движению "QR-сопротивления" присоединились студии йоги, оздоровительный центр, бильярдный клуб, авторские рестораны, кофейня. "И наконец-то магазины", — написал Александр Коновалов на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что только за день 20 заведений согласились открыто заявить о бойкотировании QR-кодов.
В пятницу, 7 января, Александр Коновалов призвал организации, поддерживающие протест против COVID-ограничений для бизнеса, разместить на входе наклейку "Без QR-кода".
Фото: instagram/alexandrkonovalov2
Записи Коновалова получают тысячи лайков и сотни комментариев со словами поддержки. Некоторые петербуржцы планируют посещать только заведения из списка, опубликованного Коноваловым.
Ресторатор выразил надежду, что к списку бойкотирующих QR-коды добавятся "новые отважные смельчаки, согласившиеся получить себе новых благодарных клиентов и ценящие свободу превыше унижения и страха".
Об открытом протесте против системы QR-кодов предприниматель заявил в первых числах января, назвав новые правила доступа в организации общепита "последним рубежом, отделяющим страну от цифрового концлагеря", пишет "Деловой Петербург". Бизнесмен объявил, что его заведения и заведения его партнёров по бизнесу "никогда не будут спрашивать коды у любимых клиентов".
В Петербурге доступ в кафе и рестораны, а также розничные непродовольственные магазины по QR-кодам стал обязательным со 2 января 2022 года. Губернатор Александр Беглов поручил усилить проверки соблюдения этих мер в новогодние праздники. Повсеместные проверки QR-кодов привели к очередям у фуд-кортов, в магазинах и в некоторых музеях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
владельцев оздоровительных центров, бильярдных клубов, кофеен умноженных на миллион, к примеру, не хватит ресурса, чтобы мужчину на фото, похожего чисто физически, на крысеныша, поместить в крысоловку, с последующей утилизацией.
Так держать! Не сдаваться, питерцы!
Коллаж
антинатовцев и антибандеровцев. 1)смакуют натовские штрафы для антиваксеров- слюну пускают! 2)молчат про отсутствие вакцинного принуждения у бандер- чтобы не рекламировать клятых!
/заметно начала бояться.
Где это заметно? Никак не заметно.
/повернётся к народу лицом а не ж..
Не повернётся. Однозначно. Если бы хотел, была масса времени. Всё ушло. А если, то всё равно обманет. Но многие купятся.