Бойкотирование QR-кодов в Петербурге поддержали почти 70 заведений

14:48 9.01.2022

Бойкот QR-кодов, объявленный петербургским ресторатором Александром Коноваловым, поддержали 69 городских заведений.

К движению "QR-сопротивления" присоединились студии йоги, оздоровительный центр, бильярдный клуб, авторские рестораны, кофейня. "И наконец-то магазины", — написал Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что только за день 20 заведений согласились открыто заявить о бойкотировании QR-кодов.

В пятницу, 7 января, Александр Коновалов призвал организации, поддерживающие протест против COVID-ограничений для бизнеса, разместить на входе наклейку "Без QR-кода".

Фото: instagram/alexandrkonovalov2

Записи Коновалова получают тысячи лайков и сотни комментариев со словами поддержки. Некоторые петербуржцы планируют посещать только заведения из списка, опубликованного Коноваловым.

Ресторатор выразил надежду, что к списку бойкотирующих QR-коды добавятся "новые отважные смельчаки, согласившиеся получить себе новых благодарных клиентов и ценящие свободу превыше унижения и страха".

Об открытом протесте против системы QR-кодов предприниматель заявил в первых числах января, назвав новые правила доступа в организации общепита "последним рубежом, отделяющим страну от цифрового концлагеря", пишет "Деловой Петербург". Бизнесмен объявил, что его заведения и заведения его партнёров по бизнесу "никогда не будут спрашивать коды у любимых клиентов".

В Петербурге доступ в кафе и рестораны, а также розничные непродовольственные магазины по QR-кодам стал обязательным со 2 января 2022 года. Губернатор Александр Беглов поручил усилить проверки соблюдения этих мер в новогодние праздники. Повсеместные проверки QR-кодов привели к очередям у фуд-кортов, в магазинах и в некоторых музеях.

